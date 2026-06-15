Gourmand en gastronomie, American Express veut avaler TheFork
American Express fait part de son projet d'acquisition de TheFork, une plateforme européenne de premier plan de réservation et de gestion de restaurants en ligne, auprès de Tripadvisor, afin de développer son offre gastronomique sur le vieux continent.
TheFork met en relation des millions de consommateurs avec plus de 50 000 restaurants dans 11 pays européens grâce à sa plateforme de gestion de restaurants, de réservation et d'engagement client, ainsi qu'à son application et à son site Internet dédiés à la découverte et à la réservation de restaurants.
Cette acquisition envisagée fait suite aux acquisitions réussies des plateformes numériques de restauration Resy et Tock. Ensemble, ces plateformes devraient permettre au groupe américain de cartes de crédit d'étendre son réseau gastronomique à 75 000 établissements réservables.
Grâce à TheFork, American Express renforcerait sa capacité à offrir aux titulaires de carte et aux consommateurs un accès à des restaurants prisés, tout en soutenant la croissance continue de ses activités internationales, qui constituent un moteur majeur de la croissance globale du groupe.
American Express Company est spécialisé dans l'émission et la commercialisation de cartes de paiement destinées principalement aux voyages (paiement d'hôtels, de billets, de restaurants, etc.). Les revenus par activité se répartissent comme suit :
- vente de moyens de paiement aux particuliers (68,2%) : chèques de voyage, cartes de crédit, cartes prépayées, etc. En outre, le groupe propose des services bancaires (banque privée et banque d'affaires), de courtage de voyages et d'édition de magazines ;
- vente de moyens de paiement aux petites et grandes entreprises (18,2%) ;
- gestion de réseaux partenaires (13,6%) : prestations de services assurées auprès des réseaux de paiement par cartes et des réseaux de distribution de cartes.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.