Auditionné jeudi par la commission bancaire du Sénat, Stephan Miran a indiqué qu'il conserverait son poste de conseiller à la Maison Blanche une fois nommé gouverneur de la Fed. Les démocrates dénoncent une atteinte à l'indépendance de l'institution, mais les républicains, majoritaires au Sénat, devraient confirmer sa nomination.

Stephan Miran a précisé qu'il comptait prendre un congé sans solde de son poste actuel de président du Conseil des conseillers économiques de la Maison-Blanche, et qu'il ne démissionnerait que s'il était renommé pour un mandat plus long à la Fed. Il a également indiqué aux journalistes n'avoir discuté de cette possibilité avec aucun membre de la Maison-Blanche.

Miran avait été nommé comme gouverneur de la Fed le mois dernier par Donald Trump, suite à la démission surprise d’Adriana Kugler. Le mandat de Kugler devant s’achever en janvier 2026, Miran ne serait donc qu’un "gouverneur temporaire", d’où sa volonté de ne pas démissionner de son poste à la Maison Blanche.

Ce serait la première fois dans l’histoire moderne de la Fed qu’un membre de l’exécutif siège au sein du comité de politique monétaire.

Un arrangement en total opposition avec ses positions passées. Dans un papier publié l’an dernier par le Manhattan Institute, il voulait mettre fin aux passages fréquents entre l’exécutif et la banque centrale : "court-circuiter la porte tournante entre la Fed et le pouvoir exécutif est essentiel pour réduire les incitations des responsables à agir dans l’intérêt politique à court terme du président". Pour éviter ce "pantouflage", il conseillait d’imposer un délai de 4 ans entre la fin d’un mandat à la Fed et un poste au sein de l’exécutif.

Si Miran a affirmé à plusieurs reprises sa volonté de préserver l’indépendance de la Fed, les démocrates de la commission bancaire n’ont pas manqué de dénoncer l’hypocrisie de la situation : "Prétendre que le président serait prêt à vous accueillir à bras ouverts au Conseil des conseillers économiques si jamais vous votiez contre ses intérêts n'est tout simplement pas crédible", a lancé le sénateur démocrate Chris Van Hollen du Maryland.

Malgré cette opposition, les Républicains, qui disposent d’une majorité au Sénat (53-47), devraient confirmer Miran. Le timing sera néanmoins serré d’ici à la prochaine réunion de la Fed, les 16 et 17 septembre.

Une autre gouverneure pourrait être absente lors de ce meeting : Lisa Cook. Accusé de fraudes sur des prêts hypothécaires, elle a été licenciée fin août par Donald Trump. Hier, le Département de la Justice a lancé une enquête criminelle sur ces allégations, selon les informations du Wall Street Journal.

Les avocats de Lisa Cook espèrent obtenir de la justice une ordonnance lui permettant de rester au board de la Fed en attendant la résolution de l’affaire.