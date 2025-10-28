Microsoft a annoncé mardi être entré dans une 'nouvelle étape' de son partenariat avec OpenAI, le propriétaire de ChatGPT, suite à la signature d'un accord définitif devant permettre aux deux groupes technologiques de consolider leur collaboration dans une optique de long terme.
Dans un communiqué commun, Microsoft et OpenAI - qui disent qualifier leur association comme 'l'un des partenariats les plus réussis au sein du secteur' - expliquent que l'accord prévoit que le géant américain des logiciels soutienne le passage du spécialiste de l'IA générative en une société d'intérêt public, ainsi que son plan de recapitalisation.
Suite à ce tour de table, Microsoft détiendrait un investissement valorisé à quelque 135 milliards de dollars dans OpenAI , soit une participation de l'ordre de 27% sur une base diluée hors conversion d'instruments financiers, c'est-à-dire en tenant compte de tous les actionnaires, qu'il s'agisse des salariés, des investisseurs ou de la fondation OpenAI.
Avant la dernière série de financements obtenue par OpenAI, Microsoft détenait une participation de 32,5% hors conversion d'instruments financiers.
L'accord préserve par ailleurs certains éléments-clé du partenariat existant, à commencer par l'octroi à Microsoft de droits exclusifs en matière de propriété intellectuelle jusqu'au franchissement par OpenAI de l'intelligence générale artificielle (AGI), c'est-à-dire le développement d'une intelligence similaire à celle des humains.
La propriété intellectuelle de Microsoft va en revanche exclure les matériels informatiques grand public que pourrait être amené à concevoir OpenAI, qui pourra par ailleurs travailler sur d'autres projets de produits avec des tiers.
Microsoft aura la possibilité, de son côté, de plancher sur l'intelligence générale artificielle (AGI), seul ou via des partenariats avec des tiers.
Enfin, OpenAI s'est engagé à faire l'acquisition pour 250 milliards de dollars de capacités supplémentaires sur Azure, la plateforme 'cloud' de Microsoft, mais ce dernier ne sera maintenant plus considéré comme le fournisseur prioritaire de puissance de calcul d'OpenAI.
Suite à ces annonces, le titre Microsoft signait la deuxième plus forte progression de l'indice Dow Jones avec des gains de 2,3% qui lui permettraient de franchir de nouveau la barre des 4.000 milliards de capitalisation boursière, un club auquel appartient seulement Nvidia, même si Apple s'en rapproche désormais beaucoup.
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.