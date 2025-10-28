Grâce à OpenAI, Microsoft dépasse de nouveau les 4.000 milliards de dollars de capitalisation

Microsoft a annoncé mardi être entré dans une 'nouvelle étape' de son partenariat avec OpenAI, le propriétaire de ChatGPT, suite à la signature d'un accord définitif devant permettre aux deux groupes technologiques de consolider leur collaboration dans une optique de long terme.



Dans un communiqué commun, Microsoft et OpenAI - qui disent qualifier leur association comme 'l'un des partenariats les plus réussis au sein du secteur' - expliquent que l'accord prévoit que le géant américain des logiciels soutienne le passage du spécialiste de l'IA générative en une société d'intérêt public, ainsi que son plan de recapitalisation.



Suite à ce tour de table, Microsoft détiendrait un investissement valorisé à quelque 135 milliards de dollars dans OpenAI , soit une participation de l'ordre de 27% sur une base diluée hors conversion d'instruments financiers, c'est-à-dire en tenant compte de tous les actionnaires, qu'il s'agisse des salariés, des investisseurs ou de la fondation OpenAI.



Avant la dernière série de financements obtenue par OpenAI, Microsoft détenait une participation de 32,5% hors conversion d'instruments financiers.



L'accord préserve par ailleurs certains éléments-clé du partenariat existant, à commencer par l'octroi à Microsoft de droits exclusifs en matière de propriété intellectuelle jusqu'au franchissement par OpenAI de l'intelligence générale artificielle (AGI), c'est-à-dire le développement d'une intelligence similaire à celle des humains.



La propriété intellectuelle de Microsoft va en revanche exclure les matériels informatiques grand public que pourrait être amené à concevoir OpenAI, qui pourra par ailleurs travailler sur d'autres projets de produits avec des tiers.



Microsoft aura la possibilité, de son côté, de plancher sur l'intelligence générale artificielle (AGI), seul ou via des partenariats avec des tiers.



Enfin, OpenAI s'est engagé à faire l'acquisition pour 250 milliards de dollars de capacités supplémentaires sur Azure, la plateforme 'cloud' de Microsoft, mais ce dernier ne sera maintenant plus considéré comme le fournisseur prioritaire de puissance de calcul d'OpenAI.



Suite à ces annonces, le titre Microsoft signait la deuxième plus forte progression de l'indice Dow Jones avec des gains de 2,3% qui lui permettraient de franchir de nouveau la barre des 4.000 milliards de capitalisation boursière, un club auquel appartient seulement Nvidia, même si Apple s'en rapproche désormais beaucoup.