Corteva Agriscience est une société américaine issue de la scission de DowDuPont en 2019. Elle est spécialisée dans les semences et la protection des cultures. Son portefeuille de semences couvre essentiellement le maïs, le soja, les céréales, le colza et le tournesol. En parallèle, l'entreprise commercialise une large gamme de produits phytosanitaires (herbicides, fongicides, insecticides). Le groupe figure parmi les poids lourds du secteur face à Syngenta, BASF et Bayer.

Le titre a reculé hier après des rumeurs du Wall Street Journal qui évoque une possible séparation des activités semences (57% du chiffre d’affaires) et protection des cultures (43%). Le scénario oppose deux lectures du dossier : celle des partisans d’un conglomérat intégré par les synergies R&D et commerciales et celle des investisseurs qui voient dans la scission un levier de “libération” des multiples.

Force ici est de constater que les deux points de vue s'opposent bel et bien dans la mesure où la croissance du groupe reste modeste depuis son introduction en Bourse, ce qui plaide pour une séparation, tandis que le titre a néanmoins été multiplié par trois sur la période, ce qui est un argument en faveur du statu quo.

Pour autant, la période actuelle est cruciale pour la division des produits phytosanitaires. Le marché est bousculé par la pression des génériques asiatiques à bas prix, par les mouvements d’opinion contre les pesticides et par l’agriculture de précision qui réduit les volumes appliqués. A ce cocktail explosif, il faut ajouter les possibles risques juridiques liés aux produits phytosanitaires, illustrés par les milliards payés par Bayer dans les affaires de sa filiale Monsanto avec l’herbicide RoundUp.

Si Corteva tient aussi bien, c’est en grande partie grâce à la branche semences. La division progresse effectivement en continu depuis l’IPO tandis que les produits de protection des cultures affichent des revenus en repli sur les deux derniers exercices.

Par conséquent, il semble que si une scission doit intervenir, c’est peut être maintenant. Le contexte opérationnel et boursier s’y prête. Car lors de la dernière présentation de résultats, les objectifs ont été relevés et les deux segments ont montré leur résilience. Les semences profitent d’un accroissement des surfaces de maïs et de gains de parts de marché en Amérique du Nord ainsi que de la hausse des prix. La protection des cultures a profité de la demande pour les spinosyns (insecticides), de la gamme des produits de biocontrôle en Amérique du Nord et de la croissance en Amérique latine.

La séparation des activités n’apparaît pas comme une solution de dernier recours. Il se pourrait toutefois qu’une scission puisse affaiblir les deux entités en rompant les synergies. Là-dessus justement, les divers brokers qui suivent le dossier se contredisent à l’image de Bank of America qui estime que la scission “ne présente pas d’intérêt stratégique ou financier évident” tandis que Deutsche Bank estime qu’une opération pourrait libérer une valeur “substantielle”, notamment pour le pôle semences dont la valorisation pourrait se rapprocher de celles des pairs.

Ce sur quoi tous les investisseurs semblent s’accorder à l’heure actuelle est qu’une séparation n’est pas dénuée de logique financière. Mais elle ne se justifie que si la hausse de valorisation attendue par une telle opération compense le coût lié à la perte des synergies actuelles (R&D, production, distribution, etc.) et à condition que l’amélioration des cash-flows ne soit pas remise en cause par les coûts et complications liés à la séparation.