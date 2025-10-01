La chaîne britannique Greggs, connue pour ses pâtisseries salées et sucrées, en particulier ses roulés à la saucisse, a enregistré un ralentissement de la croissance de ses ventes au troisième trimestre, en raison de la chaleur de juillet. Les ventes en magasin à périmètre constant ont progressé de 1,5%, contre 2,6% au premier semestre.
'Les températures exceptionnellement élevées en juillet ont pesé sur l'activité, mais les ventes ont rebondi en août et septembre', a déclaré le groupe.
Greggs maintient ses prévisions annuelles. En juillet, l'entreprise avait averti que son bénéfice 2025 pourrait être légèrement inférieur à celui de 2024.
Greggs ralentit mais maintient ses objectifs
Publié le 01/10/2025 à 12:28
