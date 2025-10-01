Greggs plc est une société basée au Royaume-Uni, qui est un détaillant de nourriture sur le pouce, offrant un large menu de nourriture et de boissons. Dans le segment des activités de détail gérées par la société, celle-ci vend une gamme cohérente de produits de boulangerie frais, de sandwiches et de boissons dans ses propres magasins ou par le biais de livraisons. Dans le segment des canaux de distribution interentreprises, l'entreprise vend des produits à des partenaires franchisés et grossistes pour qu'ils les vendent dans leurs propres points de vente, tout en facturant des droits de licence aux partenaires franchisés. Ses produits comprennent également des bouchées à la mozzarella et au cheddar et des wraps au poulet chaud. Elle sert des Yum Yums, des Brownies et des Cookies chauds avec une trempette au chocolat ou au caramel salé. Elle vend des goujons au poulet frit dans le sud, des bouchées au poulet BBQ épicé et des boîtes de pizza à partager, en plus de ses offres de tranches individuelles et de repas. Elle propose également des boissons glacées, notamment le Iced Latte et la Iced Cloudy Lemonade. Son service Click + Collect permet aux clients de consulter le menu, d'éviter les files d'attente et de personnaliser leur commande.