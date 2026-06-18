Grizzly Research s'attaque à 2CRSi

Le groupe technologique français qui conçoit, fabrique et commercialise des serveurs informatiques haute performance et économes en énergie ainsi que des infrastructures pour centres de données est dans le viseur de Grizzly Research, qui a pris une position vendeuse sur le titre. En d'autres termes, cela signifie que le fonds parie sur une baisse du titre qui, après avoir longtemps été réservé à la baisse ce matin, chute de 43,05%, à 25,40 euros.

Dans une longue analyse, Grizzly Research commence par expliquer que l'histoire de la société ressemble à une véritable "success story" avec notamment un cours qui a été multiplié par sept au cours de l'année écoulée, principalement grâce à une explosion des revenus. Le 26 mars dernier, le groupe a notamment annoncé un chiffre d'affaires de 204,74 millions d'euros pour le premier semestre clos le 31 décembre 2025, soit une hausse impressionnante de 880% par rapport à la même période un an plus tôt.



2CRSi est désormais perçue comme "une opportunité de premier plan pour participer au boom actuel de l'intelligence artificielle et des centres de données" explique Grizzly Research. Toutefois, le vendeur à découvert indique qu'il soupçonne fortement que la majorité des revenus et des annonces de contrats de 2CRSi "reposent sur une présentation gravement trompeuse de la réalité, orchestrée via des parties liées non divulguées".



Grizzly Research met en garde en indiquant "nous ne formulons pas cette accusation à la légère. Toutefois, après plusieurs mois d'enquête, nous sommes arrivés à la conclusion que 2CRSi est presque entièrement une fraude".



Quelles sont les accusations contre la société française ?



Grizzly Research rappelle qu'en 2023, 2CRSi a vendu sa filiale "Boston Limited" qui générait plus de 83% de son chiffre d'affaires, et que c'est précisément après cette cession que les revenus de sa filiale américaine ont soudainement explosé, alors que la région ne générait historiquement que 3% des ventes totales.



Les recherches du vendeur à découvert estiment que la quasi-totalité des revenus de 2CRSi est probablement fabriquée de toutes pièces par le biais d'un montage de parties liées non divulguées. Dans le détail, le gros contrat de 610 millions d'euros annoncé en janvier 2024 avec un client anonyme, ainsi que d'autres annonces de contrats significatifs, "semblent être une grave fausse déclaration frôlant la fraude pure et simple".



Toujours selon les recherches de Grizzly Research, la majeure partie des opérations et des annonces de 2CRSi liées aux Etats-Unis ont été fabriquées avec l'aide de Joseph Church, la personne derrière un écosystème de fausses entreprises, qui comprend notamment la société cliente du contrat majeur.



Joseph Church est un vétérinaire sans expérience dans les centres de données. En 2023 et 2024, il a créé plusieurs entreprises et de fausses références qui semblent avoir servi de base aux annonces et aux projets de 2CRSi aux Etats-Unis. Le vendeur à découvert indique également que toutes les entreprises impliquées ont leur siège social dans la petite clinique vétérinaire dont il est copropriétaire à Plattsburgh, dans l'Etat de New York.



En conclusion, Grizzly Research pense que 2CRSi a créé une structure frauduleuse aux Etats-Unis "pour fabriquer une histoire de croissance à l'intention des investisseurs" et estime que les investisseurs, les régulateurs et les auditeurs ont été délibérément trompés.



Contacté par Zonebourse, 2CRSi n'a pour l'instant pas répondu à nos questions.