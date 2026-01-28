L'accès de faiblesse du billet vert, accentué par une petite phrase de Donald Trump, apporte une couche de complexité additionnelle à un contexte financier qui n'en manquait déjà pas. Ce bouleversement intervient au moment où la Fed va probablement annoncer un statu quo sur ses taux ce soir, tandis que des poids-lourds de la cote comme ASML, LVMH, Microsoft, Meta et Tesla publient leurs résultats.

Quand je vois des programmes comme ceux de la journée du 28 janvier 2026, j'ai toujours une pensée pour mes collègues journalistes qui sont en charge des soirées. La plupart du temps, ils sont mollement affalés dans leur canapé à siroter du soda en jouant à League of Legends, tout en appuyant sur la touche F5 de leur clavier pour éviter de louper la dernière info inratable. Celle qui ferait immanquablement repérer leur tire-au-flanctitude. Mais sur les journées comme celle de mercredi, ils n'ont pas le choix : il faut être partout à la fois. Sur la réunion de la Fed et ses conséquences à partir de 20h00. Puis sur le point de marché de clôture de Wall Street. Et très rapidement sur les résultats de Microsoft, Meta, Tesla, IBM ou Lam Research à partir de 22h00. Je plaisante, ils n'ont pas le temps de glander même en temps normal. Mais ils auront un programme encore plus chargé que d'habitude ce soir, et on devrait les voir arriver jeudi après-midi avec la tête des mauvais jours.

Hier, les marchés actions ont globalement poursuivi leur ascension, aidés par les valeurs technologiques aux Etats-Unis et par les banques en Europe. Le S&P 500 en a profité pour signer un record à 6 979 points, c’est-à-dire à un cheveu de la barre des 7 000, symbolique et inviolée. Pendant que les actions gardent un train de sénateur haussier, ça s'agite beaucoup tout autour. Le mouvement le plus spectaculaire provient du dollar, qui s'est effondré jusqu'à descendre à 1,20 USD pour 1 EUR. Je ne refais pas l'histoire détaillée une énième fois, mais la façon dont la Maison Blanche secoue l'ordre ancien pèse sur le billet vert. C'est un plus bas de quatre ans et demi face à l'euro et de dix ans face au franc suisse.

Le plongeon a été accentué hier par une déclaration pas si sibylline que ça de Donald Trump sur le fait que le dollar est "en pleine forme". Les financiers y ont vu le signe que Washington est pour le moment à l'aise avec la situation. On sait que l'administration Trump estime que le greenback est surévalué, ou plutôt que certaines devises sont sous-évaluées parce que des pays manipulent leur monnaie pour renforcer leur compétitivité à l'export. Un dollar plus faible, c'est un avantage pour les multinationales américaines. Mais la médaille a son revers : les importations sont plus onéreuses, ce qui entraîne de l'inflation. La déclaration de Donald Trump intervient aussi à un moment charnière où la confiance dans la stabilité des Etats-Unis s'est dégradée. Il y a donc une sorte de double effet négatif. Comme tout événement un peu exceptionnel en finance, il ne devrait pas avoir d'impact fatal tant qu'il reste dans des proportions que le marché juge gérables.

Cette faiblesse du dollar contribue à faire exploser les cours des matières premières, puisque c'est leur devise de cotation et qu'elles deviennent meilleur marché pour les acheteurs étrangers. L'once d'or s'est envolée à 5 259 USD, l'once d'argent à 115 USD et le baril de Brent à près de 67 USD. Rappel utile pour vous, les investisseurs : la baisse du dollar fait des dégâts sur certains produits, notamment les ETF exposés au marché américain. J'ai exhumé un papier datant de l’année dernière pour expliquer le mécanisme. Rappel utile numéro 2 : un euro (trop) fort est de nature à influer sur la politique monétaire européenne. Un banquier central de la BCE interrogé par le Financial Times a d'ailleurs reconnu hier soir que la BCE pourrait envisager une nouvelle baisse des taux si le dollar continue à chuter.

En plus de toute cette volatilité sur les matières premières, l'autre mouvement spectaculaire constaté sur le marché est le plongeon du spread entre l'OAT et le Bund sur 10 ans, c'est-à-dire l'écart entre le coût de la dette française et de la dette allemande. La survie du gouvernement Lecornu à deux motions de censure sur la partie dépenses du projet de loi de finances 2026, et le transfert du texte au Sénat tendent à rassurer sur l'avenir de l'exécutif hexagonal. Il reste des écueils à franchir, mais le marché perçoit désormais une situation moins risquée.

Comme je l'ai expliqué un peu plus haut, les points de vigilance du jour sont les résultats d'entreprises (LVMH et ASML depuis hier soir en Europe, puis la Big Tech américaine ce soir), avant la décision de la Fed sur ses taux à 20h00 heure de Paris, et la conférence de présentation de Jerome Powell à partir de 20h30. Mais ce n'est pas tout. La politique intérieure américaine reste tourmentée, entre les appels à l'impeachment de la Secrétaire à la Sécurité intérieure Kristi Noem après les débordements de l'ICE à Minneapolis et la peur d'une nouvelle paralysie de l'administration dès ce weekend (sur les plateformes dites prédictives, la probabilité d'un shutdown d'ici samedi est de 75%).

En Asie-Pacifique, le Japon ne sait pas sur quel pied danser, alors le Nikkei 225 est à l'équilibre en fin de parcours. L'appétit pour les valeurs technologiques, qui est réapparu en amont de la publication des grandes valeurs américaines et des premiers signaux positifs en provenance de Texas Instruments ou ASML ce matin, tracte Hong Kong (+2,3%) et l'incroyable marché sud-coréen (+1,7%), dont j'ai lu ce matin que la capitalisation cumulée dépasse désormais celle de l'Allemagne ! L'Inde et Taïwan montent plus modérément. L'Australie est en légère baisse, après des chiffres d'inflation qui font craindre une hausse de taux en février. L'Europe est attendue en hausse avec les entreprises technologiques.

Les temps forts économiques du jour

La Banque du Canada (15h45) et la Réserve fédérale américaine (20h00) se prononcent sur leurs politiques monétaires respectives. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Atlas Copco : Pareto Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 195 SEK à 200 SEK.

Ahold Delhaize : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 41 EUR à 39 EUR.

Airbus : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 255 à 240 EUR.

Allreal Holding : UBS maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 173 à 210 CHF.

Alstom : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 33,40 à 34,30 EUR.

Belimo Holding : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 989 à 1038 CHF.

Engie : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 25,70 EUR à 27 EUR.

Evli : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 24 à 26 EUR.

Getinge : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 245 SEK à 240 SEK.

Intershop Holding : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 163 à 170 CHF.

Inventiva : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 3 EUR à 7,50 EUR.

Ipsen : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 135 à 155 EUR.

KBC Groupe : Keefe Bruyette & Woods maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 125 à 135 EUR.

Kuehne Und Nagel International : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours relevé de 145 à 150 CHF.

LVMH : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 715 à 705 EUR.

Mobimo Holding : UBS passe de neutre à vendre avec un objectif de cours relevé de 308 à 330 CHF.

Neste : UBS passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 20,50 à 23 EUR.

PSP Swiss Property : UBS passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 148 à 162 CHF.

Rio Tinto : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 6090 GBX à 6230 GBX.

Société Générale : Keefe Bruyette & Woods passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 68 à 77 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 63 à 78 EUR.

Swiss Prime Site : UBS passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 106 CHF à 125 CHF.

Tecnotree : Inderes passe d'alléger à conserver avec un objectif de cours relevé de 4,50 EUR à 5,70 EUR.

Teleperformance : UBS maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 92 EUR à 55 EUR.

Worldline : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2,50 à 1,30 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

Texas Instruments prend 8% hors séance après ses trimestriels.

United Parcel Service va supprimer jusqu'à 30 000 postes et fermer des sites.

La Chine approuve la première livraison de puces IA H200 de Nvidia pour l'importation, selon Reuters.

Google annonce le lancement d'AI Plus dans 35 nouveaux pays et territoires, dont les USA.

AI en pourparlers pour fusionner avec la start-up Automation Anywhere, selon The Information.

en pourparlers pour fusionner avec la start-up Automation Anywhere, selon The Information. SpaceX cherche à lever jusqu'à 50 milliards de dollars sur la base d'une valorisation d'environ 1 500 milliards de dollars lors d'une IPO en juin, selon le FT.

Les principales publications du jour : Microsoft, Meta Platforms, Tesla, IBM, Lam Research, AT&T, GE Vernova, Amphenol, Danaher, ServiceNow, Starbucks…

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.