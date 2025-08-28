Le fournisseur britannique de services, de matériel et de logiciels informatiques surprend encore ses investisseurs après avoir relevé ses objectifs annuels pour la troisième fois en seulement six mois.

Softcat évolue sur une base comptable décalée si bien que l’exercice s’est terminé fin juillet. Les chiffres annuels seront publiés dans deux mois. Le chiffre d’affaires devrait afficher une progression de l’ordre de 15 %.

Le britannique profite d’une excellente dynamique, portée à la fois par l’exécution de projets majeurs et par l’essor de l’intelligence artificielle dans les stratégies d’investissement des entreprises. Ces dernières réallouent de plus en plus leurs budgets vers l’automatisation et l’IA. Pour Softcat, la croissance devrait revenir cette année.

Le rôle de Microsoft est central dans ce positionnement. Softcat et le géant américain collaborent depuis trois décennies. Le partenariat est aujourd’hui renforcé par l’intégration de Microsoft Copilot (l’assistant d’IA générative intégré aux applications de productivité comme Word, Excel ou Teams) et par la montée en puissance de l’Agentic AI, ces intelligences artificielles capables non seulement de produire du contenu, mais aussi d’exécuter des tâches de bout en bout. Concrètement, elles permettent d’automatiser des décisions et de mettre en place des actions dans les processus métiers. Un papier dédié ici. Cela ouvre de nouveaux relais de croissance pour les clients.

A l’heure actuelle, les principaux risques concernent le ralentissement de l’économie britannique qui pourrait peser sur les budgets des entreprises et allonger les cycles de décision comme cela fut le cas plus tôt dans l’année avec les fortes incertitudes sur les droits de douane. Une autre incertitude tient aux programmes d’incitation mis en place par les grands éditeurs comme Microsoft ou Cisco : toute révision de ces schémas de remises, de subventions marketing ou de conditions de distribution pourrait affecter la rentabilité de Softcat, dont le modèle repose en partie sur la fluidité de la relation avec ses partenaires stratégiques.

À court terme, la visibilité demeure excellente et Softcat s’affirme comme une valeur premium dans un secteur britannique des revendeurs IT assez fragmenté. Valorisé à seulement 23 fois les bénéfices, le titre apparaît attractif pour s’exposer d'une autre manière que par les géants américains de la Tech à la thématique de l’IA. Les fondamentaux restent solides : l’endettement est quasi nul, les marges progressent de façon admirable depuis 2017 et la rentabilité est comparable aux autres grands acteurs du marché comme Computacenter, SoftwareOne et Exclusive Networks. Le retour vers les sommets atteints en 2024 et au début de l’été paraît désormais à portée.