"2025 vu par Zonebourse" (4/6). Dans le cadre de notre série rétrospective de l'année 2025, nous avons sélectionné 25 photos. 25 clichés pour raconter une année.

Publié le 30/12/2025 à 10:45 - Modifié le 30/12/2025 à 11:01

Le moment où tu sais que l’année va être longue

Huit ans après sa première investiture, Donald Trump prête à nouveau serment. Cette fois en tant que 47ème président des Etats-Unis.

Rotonde du Capitole, le 20 janvier 2025

Des chiffres et des lettres

Avec le département de l’efficacité gouvernementale (DOGE), Elon Musk promettait des centaines de milliards de dollars d’économies. Mais l’initiative a davantage mis la pagaille dans les administrations que permis de réaliser des économies substantielles. Le DOGE a finalement été dissous en novembre, huit mois avant l’expiration de son mandat.

Elon Musk, son fils X Æ A-12, et Donald Trump, dans le Bureau Ovale le 11 février 2025

Climatiser la salle

A la conférence sur la sécurité de Munich, JD Vance livre un discours en forme de déclaration de guerre idéologique à l’Europe. Ce jour-là, le vice-président américain estime que la "menace de l'intérieur" est la plus importante pour le Vieux continent, que l'Europe a renoncé à "certaines de ses valeurs les plus fondamentales" et bafoue la liberté d'expression. Une claque pour les dirigeants européens.

Conférence sur la sécurité de Munich, le 14 février 2025

Un nouveau chancelier prêt à sortir le chéquier

C’est un vrai changement de paradigme en Europe : sous l’impulsion du nouveau chancelier, Friedrich Merz - arrivé en tête des législatives en février, puis officiellement investi en mai – l’Allemagne a rompu cette année avec l’orthodoxie budgétaire. En mars, le Bundestag a voté la création d’un fonds de 500 milliards d’euros pour les infrastructures et exonéré les dépenses de défense au-delà de 1% du PIB du régime du "frein à la dette".

Friedrich Merz après l’annonce des résultats, à Berlin le 23 février 2025

Le clash de l’année

Seul face à Donald Trump et JD Vance, Volodymyr Zelensky est accusé d’être irrespectueux, de ne pas être suffisamment reconnaissant envers les Etats-Unis, et surtout est placé en principal obstacle à la paix. Un clash qui restera dans les mémoires, et de la "bonne télé" pour Donald Trump.

Bureau Ovale, le 28 février 2025

Un tableau et une claque

Le 2 avril, Donald Trump impose des droits de douane réciproques à tous les pays, avec un minimum de 10%. Le "jour de la libération" a été un choc pour les marchés financiers.

Dans les jardins de la Maison Blanche, le 2 avril 2025

Trump, Zelensky et… Saint-Pierre

Après le clash dans le Bureau Ovale fin février, ce sont les obsèques du Pape François qui ont permis à Donald Trump et Volodymyr Zelensky de renouer le dialogue.

Basilique Saint-Pierre, le 26 avril 2025

Une légende se retire

A 94 ans, Warren Buffet passe la main à son numéro deux, Greg Abel. Il prendra les fonctions de directeur général début 2026, tandis que Buffett restera président du conseil d’administration. Parti d’un fabricant de textile moribond en 1965, Warren Buffet a fait de Berkshire Hathaway un empire.

Intervention de Warren Buffett lors de l’AG 2025 de Berkshire Hathaway. Omaha (Nebraska), le 3 mai 2025

Pour les membres de l’équipe fans du PSG

Le club de la capitale a remporté en 2025 sa première Ligue des Champions. Au terme d’une campagne européenne exceptionnelle, les joueurs du Paris Saint Germain ont surclassé l’Inter Milan en finale (5-0). Une épopée qui permettra à Ousmane Dembélé de remporter le Ballon d’or. Le premier pour un joueur français depuis Zinédine Zidane en 1998.

Munich, le 31 mai 2025

Je dois filer les enfants

Pris par le conflit entre l’Iran et Israël, Donald Trump a faussé compagnie à ses homologues du G7, juste après la traditionnelle photo de famille. En 2018, il avait déjà quitté précipitamment le G7 (organisé au Canada, décidement), refusant au passage de signer la déclaration finale.

Sommet du G7 à Kananaskis (Canada), le 16 juin 2025

Grand satan, gros cratère

Le 21 juin, des bombardiers B2 américains frappent les trois principaux sites nucléaires iraniens : Ispahan, Fordo et Natanz. Une démonstration de force pour l’armée américaine et un coup dur pour la République islamique.

Image satellite du site d’enrichissement nucléaire de Fordo, après le bombardement américain

Papa ne veut plus payer pour tout le monde

Sous la pression de Donald Trump, les Alliés européens de l’OTAN ont accepté de relever leur objectif de dépense de défense à 5% du PIB. Une demande de longue date des présidents américains.

Sommet de l’OTAN à la Haye (Pays-Bas), le 25 juin 2025

Retrouvez tous les articles de la série "2025 vu par Zonebourse" :