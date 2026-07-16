Groupe ADP annonce un trafic de 33,4 millions de passagers en juin, en baisse de 1,4%, tandis que Paris Aéroport a accueilli 9,4 millions de voyageurs, en recul de 3,2%.
Sur l'ensemble du semestre, le trafic du groupe atteint 179,2 millions de passagers, en hausse de 0,2%, et celui de Paris Aéroport progresse de 0,5%, à 51,6 millions de passagers.
Le groupe indique que l'activité a été pénalisée par les réductions de programmes de vols liées au conflit au Moyen-Orient, par la hausse des prix des carburants et par diverses contraintes opérationnelles sur certaines plateformes.
Compte tenu de ces éléments, Groupe ADP révise son hypothèse de croissance annuelle du trafic à Paris à environ 0,5% en 2026, contre une prévision précédente comprise entre 1,5% et 2,5%.
L'impact sur les objectifs financiers 2026 sera précisé lors de la publication des résultats semestriels, le 29 juillet après Bourse, en tenant compte des mesures de réduction des coûts mises en oeuvre depuis mars, dont les effets sont attendus principalement au 2nd semestre.
Le titre ADP a conclu la séance sur un repli de 0,73%, à 108,3 EUR.
Aéroports de Paris développe et gère des aéroports, dont Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2025, le groupe a accueilli plus de 107 millions de passagers à Paris-CDG, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, et environ 272 millions de passagers à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une zone de chalandise importante, Aéroports de Paris poursuit sa stratégie d'adaptation et de modernisation de ses terminaux, d'amélioration de la qualité des services et de développement des commerces et de l'immobilier. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services aéroportuaires (31,1%) : gestion du trafic aérien, gestion des transports intermodaux et des terminaux, installation des infrastructures aéroportuaires, enregistrement et transfert des passagers, traitement des bagages, manutention des avions (nettoyage, guidage, assistance au placement et au démarrage, chargement et déchargement des aéronefs), etc. ;
- exploitation d'espaces commerciaux et de services (30,7%) : magasins, restaurants, banques, bureaux de change, etc. ;
- gestion immobilière (5,1%) : location de terrains et d'actifs immobiliers d'entreprise (commerces, bureaux, hôtels, bâtiments logistiques, etc.) ;
- autres (33,1%) : notamment gestion des aéroports à l'international, prestations d'ingénierie aéroportuaire, de télécommunications spécialisées, etc.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.