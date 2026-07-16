Groupe ADP revoit à la baisse sa prévision de trafic pour 2026 après un 1er semestre atone

Le gestionnaire aéroportuaire ajuste ses anticipations de trafic à Paris après un début d'année marqué par plusieurs facteurs défavorables.

Groupe ADP annonce un trafic de 33,4 millions de passagers en juin, en baisse de 1,4%, tandis que Paris Aéroport a accueilli 9,4 millions de voyageurs, en recul de 3,2%.



Sur l'ensemble du semestre, le trafic du groupe atteint 179,2 millions de passagers, en hausse de 0,2%, et celui de Paris Aéroport progresse de 0,5%, à 51,6 millions de passagers.



Le groupe indique que l'activité a été pénalisée par les réductions de programmes de vols liées au conflit au Moyen-Orient, par la hausse des prix des carburants et par diverses contraintes opérationnelles sur certaines plateformes.



Compte tenu de ces éléments, Groupe ADP révise son hypothèse de croissance annuelle du trafic à Paris à environ 0,5% en 2026, contre une prévision précédente comprise entre 1,5% et 2,5%.



L'impact sur les objectifs financiers 2026 sera précisé lors de la publication des résultats semestriels, le 29 juillet après Bourse, en tenant compte des mesures de réduction des coûts mises en oeuvre depuis mars, dont les effets sont attendus principalement au 2nd semestre.



Le titre ADP a conclu la séance sur un repli de 0,73%, à 108,3 EUR.