Trois ans après avoir pris la barre du Groupe, l'ex-directeur financier Bruno Thivoyon, que nous avions interrogé à l'époque, revient sur l'exécution d'un plan stratégique 2020-2025 soumis aux aléas des cycles du nautisme. Et donne quelques indications sur la trajectoire des prochaines années.

Bruno Thivoyon, le Groupe Beneteau annonce une stabilisation de son chiffre d’affaires sur la fin de l’exercice 2025 et un retour de la rentabilité sur le second semestre. Cela sera-t-il suffisant pour éviter des pertes opérationnelles sur l’ensemble de l’exercice ?

"Il semble désormais difficile d’imaginer que le rebond que nous connaissons au second semestre compensera les pertes opérationnelles du premier semestre. En effet, la période de déstockage de nos réseaux de distribution aura finalement duré 18 mois, contre 12 à 18 mois escomptés, dans un marché compliqué en Europe par l’inflation de nos produits (+25 à 30% post-Covid) dans un contexte économique difficile et davantage encore aux Etats-Unis où est venue s’ajouter une inflation de 20 à 25% combinant effet de change et barrières tarifaires. Par ailleurs, le déploiement de notre ERP courant 2025 nous a amené à reporter des livraisons d’un semestre à l’autre."

Comment réagissez-vous aux hausses tarifaires aux Etats-Unis ?

"L’Amérique du Nord représente le premier marché du monde et pèse pour un cinquième de notre chiffre d’affaires. Seuls 5% de notre production est réalisée sur place, essentiellement pour la division Day Boating. Si nous ne comptons pas produire de bateaux à voile ou de yachts motorisés en Amérique du Nord, en revanche dans le Day Boating (petits bateaux à moteur) nous sommes en train de redévelopper notre base industrielle locale. Elle pourrait même servir de double sourcing pour nos marques européennes vendues en Europe. Sur les autres segments, comme pour l’ensemble de nos gammes, nous comptons sur de nombreux lancements, 66 modèles en 3 ans, pour relancer l’acte d’achat. Ces lancements visent à rendre l’entrée de gamme plus attractif, avec des baisses de prix de l’ordre de 10% via des baisses de coût de conception, et à monter en gamme, avec une "premiumisation" des bateaux au-dessus de 60 pieds."

Le communiqué du chiffre d’affaires du troisième trimestre fait état d’un fort rebond des commandes de 33% sur ce dernier trimestre. Les moteurs de ce rebond sont-ils durables ?

"Même s’il convient de rester prudent, ce rebond peut s’appuyer sur un retour à la normale des stocks dans les réseaux et sur un renouvellement des gammes réussi. Notre premier concurrent est le marché de l’occasion des bateaux vendus il y a 3 à 5 ans, c’est-à-dire avant la vague d’inflation. Il nous faut donc apporter des produits supérieurs en termes de style, de confort et de navigabilité, intégrant des technologies sans surcout. C’est logiquement sur le segment du Day Boating que le rebond est le plus marqué, celui-ci étant entré plus tôt dans la crise."

Cela fait un peu plus de 3 ans que vous avez pris la direction générale du Groupe, après en avoir assuré la direction financière. Quel bilan faites-vous du plan stratégique « Let’s Go Beyond ! 2020-2025 ». Quelle est votre vision stratégique pour les 5 prochaines années ? Que comptez-vous faire des quelques 250 M€ de trésorerie nette du Groupe ?

"Let’s Go Beyond" était un plan de rationalisation nécessaire pour le Groupe à un moment donné. Il a plutôt bien fonctionné jusqu’en 2023/2024, avant que l’inflation des coûts que nous avons su répercuter en amont sur nos prix de vente ne change la taille du marché, sans en modifier pour autant son paysage concurrentiel. Nous avons par ailleurs réussi notre recentrage sur le nautisme en cédant notre activité Habitat. Les plateformes de lancement de produit que nous avons mises en place permettent un time to market plus court, puisque 66 modèles seront lancés entre 2025 et 2028. Ces lancements devraient nous permettre de renouer d’ici quelques années avec les niveaux de CA record atteints par le groupe en 2022, tout en maitrisant nos investissements. La stratégie du Groupe pour les prochaines années, qui sera précisée début 2026, consiste d’abord à croitre en organique en nous appuyant sur ce modèle "multi spécialiste". Chaque segment de marché est représenté par une entité économique qui se voit attribuer des moyens adaptés, chacune convergeant vers une rentabilité des capitaux engagés homogène au niveau du Groupe."

Quelles sont vos ambitions actualisées et les moyens à déployer dans les activités de Services ?

"Nous sommes plus que jamais convaincus qu’il nous faut nous rapprocher de nos clients finaux, en les accompagnant tout au long de la durée de détention du bateau. Nous ne comptons pas forcément opérer davantage de flottes de location, de marinas ou de bases nautiques, car cela nécessite d’employer des capitaux importants sans pour autant générer des économies d’échelle, mais plutôt accompagner chaque type de client de l’achat à la revente, en passant par l’entretien, la location ou le refit. L’acquisition début octobre de BMS (3.3M€ de CA, 14 salariés basés à Canet-en-Roussillon) répond parfaitement à cette problématique. BMS permet aux propriétaires de bénéficier d’une prise en charge complète et sur-mesure, couvrant la maintenance, la personnalisation, le refit et le suivi technique de leur bateau, en l’occurrence les grands catamarans Lagoon jusqu’à présent. Autre exemple de service essentiel développé à l’échelle sans employer trop de capitaux : l’application Seanapps qui permet de se connecter au bateau en temps réel afin de faciliter la maintenance et la connaissance des usages. Citons également Wiziboat, qui met en relation les utilisateurs de bateaux avec leurs propriétaires."

Une cyclicité des ventes amplifiée par les effets de stock dans les réseaux de vente (source : présentation annuelle du Groupe Beneteau)