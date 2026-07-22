Groupe CRIT affiche une croissance de 1,8% de son chiffre d'affaires au 1er semestre 2026

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe sur le deuxième trimestre 2026 s'inscrit à 880,7 MEUR en hausse de 1,2% par rapport à la même période de 2025 (+1,4% en croissance organique).



En France, le chiffre d'affaires de 481,0 MEUR est stable par rapport au deuxième trimestre 2025.



L'International affiche une croissance de 3,1% à périmètre et change constants avec un chiffre d'affaires de près de 400 MEUR.



Au total sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires ressort à 1 666,4 MEUR, en croissance de 1,8% (2,3% à périmètre et change constant) par rapport au 1er semestre 2025.



Dans le Travail temporaire (87,2% de l'activité totale), le chiffre d'affaires du deuxième trimestre ressort à 767,9 MEUR en hausse de 1,8% par rapport au même trimestre 2025 (+2,0% en organique).



En cumul sur les six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires réalisé dans le travail temporaire France et International s'établit à 1 450,3 MEUR, en progression de 2,2% (+2,7% en organique).



Les activités aéroportuaires (13,2% de l'activité totale) affiche un chiffre d'affaires de 116,5 MEUR (-3,0 % à périmètre et change constants). En cumul, sur les six premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires aéroportuaire est stable à 223,3 MEUR.