Groupe Crit confirme son redressement au premier trimestre
Le spécialiste du travail temporaire et de l'assistance aéroportuaire en France et à l'international a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 785,6 millions d'euros au premier trimestre 2026, en progression de 2,5% sur un an et de 3,6% en croissance organique à jours constants ouvrés. Cette évolution confirme l'amélioration de l'activité observée depuis la fin de 2025, en France comme à l'international, malgré un environnement économique encore incertain.
En France, le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de 3,5% à 432,1 millions d'euros. A l'international, l'activité progresse également, avec des revenus de 353,4 millions d'euros, soit 45% du total trimestriel, en hausse de 3,3% à périmètre et changes constants et de 3,7% en organique à jours constants ouvrés.
Le travail temporaire, qui représente 86,8% de l'activité du groupe, génère un chiffre d'affaires de 682,3 millions d'euros sur la période, en progression de 2,5% en données publiées et de 3,6% en organique à jours constants ouvrés, illustrant une amélioration de la dynamique des deux côtés de l'Atlantique.
Groupe CRIT est spécialisé dans les prestations de travail temporaire. Le groupe développe également une activité d'assistance aéroportuaire. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de travail temporaire (82,5%) : à destination de l'industrie, des services et du BTP. A fin 2024, le groupe détient un réseau de 809 agences implantées essentiellement en France (452) ;
- assistance aéroportuaire (13,4%) : assistance aux avions (tractage, chargement et déchargement des bagages, contrôle des pleins, etc.), aux passagers (enregistrement, sécurisation et collecte des bagages) et au trafic (établissement des plans de vols, contrôle des charges, etc.) ;
- autres (4,1%) : notamment prestations d'ingénierie et d'études (principalement dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique), et de maintenance industrielle.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (60,5%), Italie (17,9%), Etats-Unis (7,4%), Espagne et Portugal (4,5%), Suisse (4,2%), Royaume Uni (2,4%), Afrique (2,2%) et autres (0,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.