Groupe Crit confirme son redressement au premier trimestre

Le spécialiste du travail temporaire et de l'assistance aéroportuaire en France et à l'international a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 785,6 millions d'euros au premier trimestre 2026, en progression de 2,5% sur un an et de 3,6% en croissance organique à jours constants ouvrés. Cette évolution confirme l'amélioration de l'activité observée depuis la fin de 2025, en France comme à l'international, malgré un environnement économique encore incertain.

En France, le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de 3,5% à 432,1 millions d'euros. A l'international, l'activité progresse également, avec des revenus de 353,4 millions d'euros, soit 45% du total trimestriel, en hausse de 3,3% à périmètre et changes constants et de 3,7% en organique à jours constants ouvrés.



Le travail temporaire, qui représente 86,8% de l'activité du groupe, génère un chiffre d'affaires de 682,3 millions d'euros sur la période, en progression de 2,5% en données publiées et de 3,6% en organique à jours constants ouvrés, illustrant une amélioration de la dynamique des deux côtés de l'Atlantique.