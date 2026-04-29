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Groupe Crit : Surperformance maintenue, la reprise 2026 freinée par la géopolitique

Groupe Crit confirme sa résilience dans un marché du travail temporaire en forte décroissance, mais une dépréciation aux États-Unis pèse sur les comptes 2025. La reprise espérée en 2026 est désormais

Publié le 29/04/2026 à 10:53

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Groupe Crit : Surperformance maintenue, la reprise 2026 freinée par la géopolitique
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Graphique Groupe CRIT

Graphique Groupe CRIT
CEN: Graphique dynamique

Profil Société

Logo Groupe CRIT
Groupe CRIT est spécialisé dans les prestations de travail temporaire. Le groupe développe également une activité d'assistance aéroportuaire. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de travail temporaire (82,5%) : à destination de l'industrie, des services et du BTP. A fin 2024, le groupe détient un réseau de 809 agences implantées essentiellement en France (452) ; - assistance aéroportuaire (13,4%) : assistance aux avions (tractage, chargement et déchargement des bagages, contrôle des pleins, etc.), aux passagers (enregistrement, sécurisation et collecte des bagages) et au trafic (établissement des plans de vols, contrôle des charges, etc.) ; - autres (4,1%) : notamment prestations d'ingénierie et d'études (principalement dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique), et de maintenance industrielle. La répartition géographique du CA est la suivante : France (60,5%), Italie (17,9%), Etats-Unis (7,4%), Espagne et Portugal (4,5%), Suisse (4,2%), Royaume Uni (2,4%), Afrique (2,2%) et autres (0,9%).
Employés
11 444
Secteur
Services pour l'emploi
Agenda
02/07 - Détachement de dividende - 1.5 EUR
Plus d'informations sur la société

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Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.

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Investisseur

Investisseur

Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.

Globale

Globale

Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.

-
Qualité

Qualité

Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.

ESG MSCI

ESG MSCI

Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.

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