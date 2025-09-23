Groupe CRIT indique avoir enregistré un résultat net part du groupe (RNPG) de 17 millions d'euros au premier semestre 2025, en repli de 31% par rapport aux 24,8 millions d'euros dégagés un an plus tôt. Ce recul s'explique notamment par un effet de change défavorable de 6,3 millions d'euros sur les actifs en USD et la baisse des produits financiers liés au financement de l'acquisition d'OPENJOBMETIS.
Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 1,64 milliard d'euros, en progression de 17,5% sur un an. Cette hausse reflète essentiellement l'intégration d'OPENJOBMETIS, intervenue en mai 2024. À périmètre et taux de change constants, l'activité affiche un léger repli de 1,4%, illustrant néanmoins la résilience du groupe dans un contexte de marché difficile.
L'EBITDA a progressé de 10% pour atteindre 61,7 MEUR, portant la marge à 3,8% contre 4% un an plus tôt. Le résultat opérationnel ressort stable à 33,7 MEUR, contre 32,8 MEUR au premier semestre 2024.
La trésorerie nette du groupe s'élève à 150 MEUR au 30 juin 2025.
Concernant les perspectives, le groupe se montre prudent : 'des signes encourageants d'amélioration de l'activité se dessinent depuis la rentrée', indique la direction, tout en soulignant la nécessité de les confirmer dans les mois à venir. Dans l'aéroportuaire, les perspectives sont jugées 'solides'. La guidance n'a pas été modifiée.
Groupe CRIT est spécialisé dans les prestations de travail temporaire. Le groupe développe également une activité d'assistance aéroportuaire. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de travail temporaire (82,5%) : à destination de l'industrie, des services et du BTP. A fin 2024, le groupe détient un réseau de 809 agences implantées essentiellement en France (452) ;
- assistance aéroportuaire (13,4%) : assistance aux avions (tractage, chargement et déchargement des bagages, contrôle des pleins, etc.), aux passagers (enregistrement, sécurisation et collecte des bagages) et au trafic (établissement des plans de vols, contrôle des charges, etc.) ;
- autres (4,1%) : notamment prestations d'ingénierie et d'études (principalement dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique), et de maintenance industrielle.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (60,5%), Italie (17,9%), Etats-Unis (7,4%), Espagne et Portugal (4,5%), Suisse (4,2%), Royaume Uni (2,4%), Afrique (2,2%) et autres (0,9%).