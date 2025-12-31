Groupe Guillin met la main sur deux sociétés belges
Groupe Guillin annonce que sa filiale française Alterecopack a acquis deux sociétés belges, Gruyaert Verpakking Srl et Verpakkingen V de V SA, qui ont réalisé en 2024 un chiffre d'affaires cumulé de 19 millions d'euros et emploient une quarantaine de salariés.
Gruyaert Verpakking est le leader en Belgique de la fabrication de boîtes pâtissières en carton personnalisées. Verpakkingen V de V distribue sur le marché belge les emballages de Gruyaert mais aussi toute une gamme de produits complémentaires associés.
Par cette acquisition, Guillin poursuit sa stratégie d'élargissement de son offre produit lui permettant ainsi de répondre à l'ensemble des besoins de ses clients et conforte son expertise sur le marché des solutions d'emballage alimentaire.
"Cette acquisition vient renforcer l'expertise de nos sites papier/carton Wefold et notre présence sur le segment des emballages en carton imprimés et personnalisés" ajoute Sophie Guillin, directrice générale du groupe.
Groupe Guillin figure parmi les principaux fabricants européens d'emballages plastiques alimentaires. Le groupe produit également des équipements de livraison conditionnée. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- emballages plastiques (94,1%) : destinés aux secteurs de l'alimentation et de la restauration (n° 1 européen des emballages pour traiteurs et pâtissiers), aux producteurs et aux conditionneurs de fruits et légumes. En outre, Groupe Guillin commercialise des feuilles plastiques auprès d'industriels ;
- équipements de livraison conditionnée (5,9%) : matériel de conditionnement, cellules de réfrigération, fours de remise en température, chariots de distribution alimentaire et de remise en température, cabines de lavage. Les équipements sont vendus principalement aux hôpitaux et collectivités publiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (40%), Royaume Uni (14,2%), Italie (12,2%) et autres (33,6%).
