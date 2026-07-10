Groupe Okwind : repli de 51% son chiffre d'affaires au 1er semestre

Au cours du 1er semestre 2026, le groupe Okwind enregistre un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros, soit un repli de 51% sur un an. Au total, les prises de commandes fermes sur ce semestre atteignent 9,9 MEUR, dont 9,7 MEUR auprès du BtoB. Elles sont portées par le nouveau canal de vente indirecte en tant qu'équipementier qui atteint 11,4% des prises de commandes et la nouvelle offre produit trackers + BESS qui représente déjà 36,5% des prises de commandes.

Le carnet de commandes s'établit ainsi à 14,8 MEUR au 30 juin 2026, un niveau stable par rapport au 31 mars 2026.



Sur ce semestre, le groupe spécialisé dans l'autoconsommation énergétique individuelle et collective dispose d'une position de trésorerie qui s'élève à 1,9 MEUR.



Au cours des prochains mois, la société entend poursuivre sa dynamique commerciale avec ses nouveaux partenaires et bénéficier du déploiement de son plan d'économies dans l'objectif de renouer avec un EBITDA positif à partir du mois de février 2027.