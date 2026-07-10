Le carnet de commandes s'établit ainsi à 14,8 MEUR au 30 juin 2026, un niveau stable par rapport au 31 mars 2026.

Sur ce semestre, le groupe spécialisé dans l'autoconsommation énergétique individuelle et collective dispose d'une position de trésorerie qui s'élève à 1,9 MEUR.

Au cours des prochains mois, la société entend poursuivre sa dynamique commerciale avec ses nouveaux partenaires et bénéficier du déploiement de son plan d'économies dans l'objectif de renouer avec un EBITDA positif à partir du mois de février 2027.