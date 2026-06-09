Groupe Partouche en légère croissance au 2e trimestre
Soutenu par la croissance de son produit net des jeux et par la contribution de ses nouveaux établissements, notamment son nouveau club parisien ouvert en mai, le spécialiste des jeux enregistre une timide progression de son activité au 2e trimestre. Le groupe doit publier ses résultats semestriels complets le 30 juin.
Le groupe Partouche publie un chiffre d'affaires consolidé de 109,5 millions d'euros au titre du 2e trimestre de son exercice comptable 2026, en hausse de 2,5% par rapport aux 106,9 MEUR enregistrés un an plus tôt. Le produit net des jeux (PNJ) a quant à lui progressé de 1,7% à 84,5 MEUR, contre 83,1 MEUR au deuxième trimestre 2025.
Le produit brut des jeux (PBJ) a atteint 182,1 MEUR, en hausse de 1,9% sur un an. A périmètre constant, hors contribution du Casino Partouche Cannes 50 Croisette et du casino de Cotonou, le PBJ du groupe progresse de 1% à 178,2 MEUR.
En France, le PBJ a progressé de 1,6% à 163,1 MEUR. Les machines à sous ont reculé de 1,7% à 125,8 MEUR, affectées par la fermeture du casino de Berck depuis le 1er janvier 2026. À l'inverse, les jeux de table ont enregistré une forte croissance de 14,8% à 37,3 MEUR, portée notamment par les casinos d'Annemasse, Divonne, Saint-Amand-les-Eaux et La Tour-de-Salvagny, ainsi que par la bonne performance des établissements cannois.
A l'international, le PBJ a augmenté de 4,5% à 18,9 MEUR. Les activités de jeux en ligne ont bondi de 26,0% à 7,1 MEUR, tandis que le casino de Cotonou, au Bénin, a vu son PBJ multiplié par 4,4 sur un an. Le casino suisse de Meyrin a, en revanche, été pénalisé par d'importants travaux de rénovation.
Partouche souligne également le démarrage de son nouveau club parisien, ouvert le 12 mai, avenue de la Grande-Armée. Le groupe indique que cet établissement, présenté comme le plus grand club de jeux de la capitale, ambitionne de devenir une référence européenne du poker grâce à son partenariat avec Texapoker.
Groupe Partouche est le 1er exploitant de casinos français. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de jeux (90,2%) : jeux de table, machines à sous (4 996 machines détenues en France à fin octobre 2025), etc. Le groupe développe également une activité d'exploitation de jeux et de paris en ligne ;
- hôtellerie (6,8%) ;
- autres (3%) : notamment gestion immobilière.
A fin octobre 2025, le groupe exploite 43 casinos implantés en France (39), en Suisse, en Belgique, en Tunisie et au Bénin.
88,1% du CA est réalisé en France.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.