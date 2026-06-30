Groupe Partouche : les résultats plongent malgré la hausse d'activité

Le casinotier français a enregistré un net repli de ses résultats au premier semestre de son exercice 2025-2026, pénalisé par un effet de base exceptionnel, tandis que son activité commerciale est restée bien orientée.

Le Groupe Partouche a publié un résultat net de 7,2 millions d'euros au titre du 1er semestre de son exercice comptable, en baisse de 42,7% sur un an, contre 12,6 MEUR au premier semestre de l'exercice précédent.



Ce recul s'explique notamment par une perte opérationnelle non courante de 3 MEUR liée à la cession de CKO Betting en Belgique et à la fermeture de l'hôtel Cosmos, ainsi que par une base de comparaison élevée.



Dans le même temps, le chiffre d'affaires a progressé de 3% à 240,4 MEUR, porté par une hausse de 2,6% du produit brut des jeux à 371,1 MEUR, témoignant d'une activité toujours dynamique dans les casinos.



L'EBITDA publié s'est pourtant établi à 48,3 MEUR, en baisse de 12,7% sur un an. Cette évolution est toutefois fortement affectée par un élément non récurrent enregistré au premier semestre précédent : une réduction de passifs sociaux de 12,2 MEUR sans impact sur la trésorerie. Retraité de cet effet, l'EBITDA ajusté progresse de 12,1%, soit une hausse de 5,2 MEUR par rapport à l'an dernier.



De même, le résultat opérationnel courant publié recule de 25,0% à 18,2 MEUR, mais affiche une hausse ajustée de 50,9% une fois neutralisé l'effet exceptionnel de l'exercice précédent. Les principaux moteurs de cette amélioration sont les casinos de Divonne, La Tour-de-Salvagny et Annemasse, le Royal Palm de Cannes, le casino de Middelkerke, le nouveau casino de Cotonou ainsi que l'activité de jeux en ligne à Meyrin.



Les charges de personnel ont augmenté de 17,2% à 98,3 MEUR, mais seulement de 1,8 MEUR hors impact de la reprise de passifs sociaux de l'an dernier. Cette évolution reflète notamment les recrutements liés à l'ouverture du club de jeux parisien et la montée en puissance du casino 50 Croisette à Cannes.



Sur le plan financier, Partouche affiche une trésorerie nette des prélèvements de 84,8 MEUR, des capitaux propres de 399,6 MEUR et une dette nette de 196,6 MEUR, soit un ratio de gearing de 0,5x et un levier de 2,9x, une structure que le groupe qualifie de "solide".



Le groupe n'a partagé aucun objectif financier pour le reste de l'exercice.