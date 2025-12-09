La crise sanitaire a forcé le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs à opérer, depuis 2021, un changement de modèle financier (asset light, à BFR négatif et donc ROCE élevé) et de culture d'entreprise en concentrant ses priorités sur ses activités touristiques, " son métier de développeur immobilier, n'étant qu'un support au développement d'une offre touristique rentable, centrée sur l'expérience client ". Une mutation bien nécessaire pour mettre fin à une décennie de pertes dont témoignent les déficits reportables de près d'un milliard d'euros au 30 septembre 2024. Un actif fiscal qui n'échappera pas au futur actionnaire majoritaire de cet acteur majeur des vacances en famille remarquablement remis sur les rails de la croissance rentable.

Franck Gervais, quel bilan dressez-vous de l’exercice 2024/25 réalisé par le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs ?

"Cet exercice a confirmé la solidité du modèle économique du Groupe et la pertinence des décisions stratégiques mises en œuvre depuis 2022. Avec près de 2 Mds€ de CA, un EBITDA de 181 M€ et un résultat net positif pour la seconde année consécutive, le Groupe confirme sa capacité à générer une croissance profitable dans un marché exigeant. Cela traduit le succès commercial de notre offre, accompagné d’une poursuite de la hausse de la satisfaction client (NPS en hausse de +20 points en trois ans) et de la montée en gamme de l’offre, avec plus de 300 M€ de capex engagés depuis 2022. Ces investissements, à 80% consacrés à la montée en gamme, ont été financés par une génération de trésorerie opérationnelle de 74 M€ sur l’exercice, en hausse par rapport aux 68 M€ générés en 2023/2024, tout en confortant notre position de trésorerie nette positive, à 45.4M€."

Les réservations pour l’exercice 2025/2026 sont bien orientées, en termes de volumes et de prix. Pouvez-vous nous donner plus de détails? Alors que le moral des ménages et la consommation sont en berne, que les prix de l’énergie s’effondrent, comment justifiez-vous une poursuite des hausses de prix de près de 3% par an ?

"Depuis 2022, notre croissance est surtout portée par la hausse des prix moyens de vente (+2,4% en 2024/2025), alors que le nombre de nuits vendues est en légère croissance (+0,9% en 2024/2025, avec un taux d’occupation de 74.1%, +0.1 point et un RevPar à +2,8%). Cela a été permis par la « premiumisation » des nuitées vendues et l’amélioration de nos prestations en général. L’attention que nous portons à nos clients et la qualité des expériences que nous leur proposons se retrouve dans le niveau de satisfaction qui continue de progresser fortement, tout comme le taux de clients fidèles et la part des ventes directes, qui constituent aujourd’hui des atouts différenciants au sein du secteur. Ramené à chaque personne hébergée, nos tarifs restent abordables avec un prix moyen par nuitée de 190€ pour Center Parcs pour 4 personnes et 125 € pour Pierre & Vacances pour 3 à 4 personnes. Nous sommes donc confiants dans notre capacité à augmenter nos prix de 2.9% par an dans les prochaines années, sans dégrader notre taux d’occupation."

Du point de vue des marges, pourquoi, avec un taux de conversion de CA en EBITDA de 40%, l’EBITDA du Groupe n’est attendu qu’en hausse de 2.2% sur l’exercice en cours ? Quelle sera la trajectoire qui vous mènera à votre objectif d’EBITDA 2030, à savoir 270 M€ ?

"Notre objectif 2025/2026 de 185M€ d’EBITDA, à comparer à 181 M€ en 2025/2026, prend en compte des effets défavorables cette année, à savoir le relèvement des loyers versés à Villages Nature et l’augmentation de 9% à 21% de la TVA aux Pays-Bas dont l’impact s’élève à -21 M€. Heureusement, d’une part des mesures de compensation de ces effets favorables permettront de limiter leur impact (à -8M€ pour la TVA aux Pays-Bas), et d’autre part le très bon démarrage de la saison hivernale, avec déjà 70% des réservations acquises et une augmentation supérieure à 5% des ventes à date, nous permettront de voir nos résultats progresser cette année encore. Pour ce qui est de la trajectoire d’ici 2030, qui doit nous conduire vers 270 M€ en 2030, elle devrait être plus régulière et plus favorable entre 2026 et 2029, avant une accélération en 2030 avec l’effet de l’ouverture d’un nouveau Center Parcs en Allemagne qui arrivera en fin de plan en 2029 et la fin d’une deuxième extension d’un Village Nature cette année-là."

Le Groupe a lancé une revue stratégique, ses principaux actionnaires n’ayant pas vocation à se maintenir au capital. Dans les marques d’intérêts reçues, est-il question de vente globale du Groupe ou de reprise de telle ou telle marque ? Quelles sont vos conditions en termes de repreneur et calendrier ?

"Le Conseil d’Administration a lancé cette année, à l’issue du plan stratégique, une réflexion sur le potentiel et les besoins de chacune de nos quatre grandes marques. Il s’est avéré que chacune de ces unités opérationnelles disposait maintenant de bases très solides pour poursuivre leurs plans de développement, et pour cela nous avons besoin du support d’actionnaires de long terme, après avoir été accompagné par trois fonds qui ont permis au groupe de se restructurer. Ces fonds sont tous les trois ouverts à sortir et nous avons maintenant besoin d’un actionnaire qui se projette sur l’avenir du groupe dans son ensemble, soutienne sa croissance et accélère ses projets de création valeur durable pour l’ensemble des partenaires. Nous avons déjà reçu des marques solides d’intérêt et nous donnons d’ici la fin de l’année 2025 avant une prise de décision début 2026."

L’auteur de cet article est actionnaire de la société à titre personnel