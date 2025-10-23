Au cours des 9 premiers mois de l'année, le Groupe SEB indique avoir enregistré un Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) de 267 millions d'euros, en repli de 39,8% sur un an. La marge opérationnelle s'établit à 4,7%, contre 7,8% un an plus tôt. Le recul du ROPA au troisième trimestre s'élève à 26,2% pour un montant de 148 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires sur neuf mois atteint 5664 millions d'euros, en baisse de 1,1% en données publiées et stable à taux de change et périmètre constants. Les ventes du troisième trimestre reculent pour leur part de 3,5% en publié, et de 1,2% en organique.
Le repli est plus marqué en Amérique du Nord (-8,3% à taux constants sur neuf mois), pénalisée par un attentisme des distributeurs dans un contexte douanier incertain. À l'inverse, la Chine affiche une progression de 3,4% sur la période. 'Notre ambition est claire : renouer avec notre trajectoire de croissance durable et nos standards de rentabilité. Dans cette optique, nous lançons un plan visant à poursuivre nos investissements d'avenir, accélérer notre croissance et simplifier nos organisations, incluant environ 200 millions d'euros d'économies récurrentes à horizon 2027. Ce plan est un catalyseur de notre futur succès collectif', indique Stanislas de Gramont, Directeur Général.
Les perspectives pour l'année sont confirmées : le groupe table sur une croissance organique des ventes stable à légèrement positive et anticipe un ROPA compris entre 550 et 600 millions d'euros. Les initiatives d'économies déjà engagées seront amplifiées d'ici fin 2025.
Leader mondial du Petit Equipement Domestique, SEB S.A. s'appuie sur 40 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor, etc.). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles et équipements grand public (88,2%) : articles culinaires (poêles, casseroles, autocuiseurs, ustensiles, etc.), petit électroménager culinaire (articles de cuisson électrique ; friteuses, cuiseurs à riz, autocuiseurs, etc.), équipements de préparation des boissons (cafetières, bouilloires, etc.) ou des aliments (blenders, robots cuiseurs, etc.), petit électroménager non culinaire (équipements de soin du linge, aspirateurs, ventilateurs, etc.) et équipements de soin de la personne (appareils de coiffure, d'épilation, etc.). Le CA par zone géographique se ventile entre Europe occidentale (34,7%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (16,5%), Chine (26,1%), Asie (6,6%), Amérique du Nord (11,2%) et Amérique du Sud (4,9%) ;
- équipements et articles culinaires professionnels (11,8%) : équipements de préparation des boissons boissons chaudes ou froides, de cuisson professionnelle, de préparation culinaire, articles culinaires et ustensiles de cuisine, équipement hôtelier.
A fin 2024, le groupe dispose de 44 sites de production dans le monde.
