Groupe Vergnet en négociations exclusives avec DCE

Le Groupe Vergnet annonce être entré en discussions exclusives avec DCE, spécialiste de l'achat de matériel électrique. L'objectif est de renforcer ses capacités d'approvisionnement et la compétitivité de ses projets dans l'éolien, le solaire, les micro-réseaux et les solutions hybrides.



Pour DCE, ce rapprochement offre l'opportunité de valoriser son expertise dans la sélection et l'optimisation des achats au service d'un acteur industriel international.



Jérôme Gacoin, PDG du Groupe Vergnet, souligne la volonté de 'bâtir des partenariats structurants afin d'asseoir notre croissance et de consolider notre position dans la chaîne de valeur énergétique'.



La signature d'un accord définitif reste conditionnée aux audits usuels et à l'approbation des instances de gouvernance des deux sociétés.