GSK acquiert les droits sur un ADC dans le cancer de la prostate
Publié le 27/10/2025 à 09:36
'Environ 1,4 million d'hommes dans le monde reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate chaque année et environ 10 à 20% développent une maladie avancée, une résistance à la castration avec métastases, dans les cinq ans', souligne GSK.
Selon le groupe de santé britannique, le nouvel ADC en question a montré une activité antitumorale accrue et un profil d'innocuité encourageant dans les études précliniques, démontrant ainsi le meilleur potentiel de sa catégorie.
Selon l'accord, Syndivia recevra un paiement initial ainsi que des paiements d'étape de développement et commerciaux pour jusqu'à un total de 268 millions de livres sterling, et des redevances échelonnées sur les ventes futures dans le monde entier.