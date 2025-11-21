GSK annonce que sa filiale TESARO a engagé une procédure devant la Cour de chancellerie du Delaware, contre AnaptysBio estimant que ce dernier a violé de manière significative leur accord de licence sur le traitement oncologique Jemperli (dostarlimab).
TESARO considère que cette violation lui donne le droit de résilier l'accord, d'obtenir une licence perpétuelle et irrévocable sur le médicament, ainsi que de réduire de 50% les redevances et paiements d'étape dus à AnaptysBio.
Cette action fait suite aux accusations d'AnaptysBio selon lesquelles TESARO n'aurait pas respecté certaines obligations du contrat signé en mars 2014 et que la licence pourrait être révoquée, des allégations que GSK juge "totalement infondées".
Jemperli est approuvé dans plus de 35 pays pour certains cancers de l'endomètre et bénéficie d'une forte dynamique grâce aux extensions d'indications, tandis qu'un vaste programme clinique explore son potentiel dans d'autres tumeurs.
GSK plc est une société biopharmaceutique mondiale. Les segments de la société comprennent les opérations commerciales et la recherche et le développement. Elle développe des médicaments contre le cancer pour les patients, notamment le cancer de l'ovaire, le cancer de l'endomètre et le myélome multiple. Ses domaines de produits comprennent les vaccins, les médicaments spécialisés et la médecine générale. Elle s'attache également à répondre aux besoins thérapeutiques non satisfaits des patients souffrant d'affections respiratoires et inflammatoires. Son portefeuille de vaccins comprend plus de 20 vaccins qui aident à protéger les personnes contre une série de maladies et d'infections, notamment la méningite, le zona et la grippe, entre autres. Ses médicaments spécialisés sont également engagés dans le développement de médicaments pour les maladies respiratoires et le VIH. Ses médicaments généraux comprennent des médicaments inhalés pour l'asthme et les maladies pulmonaires obstructives chroniques, des antibiotiques et des médicaments pour les maladies de la peau. Elle développe des oligonucléotides thérapeutiques pour l'hépatite B chronique et les maladies stéatosiques du foie, ainsi que pour d'autres domaines thérapeutiques en dehors des maladies du foie.
