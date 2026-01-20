GSK et Shionogi ont conclu un accord avec Pfizer pour que la participation de 11,7 % dans ViiV Healthcare actuellement détenue par Pfizer soit remplacée par un investissement de Shionogi.
À la suite de cette transaction, Shionogi augmentera sa participation dans ViiV Healthcare à 21,7 %. GSK conservera sa participation majoritaire de 78,3 %.
Shionogi continuera d'occuper un poste de directeur au sein du conseil d'administration de ViiV Healthcare, et sera représenté par le Dr John Keller, qui est administrateur de ViiV Healthcare depuis 2012.
Selon les termes de l'accord, ViiV Healthcare émettra de nouvelles actions pour Shionogi pour une valeur de 2,125 milliards de dollars et annulera la participation de Pfizer dans ViiV Healthcare. Pfizer recevra 1,875 milliard de dollars et GSK recevra un dividende spécial de 0,250 milliard de dollars (payable en GBP).
David Redfern, président de ViiV Healthcare, a déclaré : " Cet accord simplifie la structure actionnaire de ViiV et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration très réussie avec Shionogi pour faire progresser le portefeuille de médicaments injectables et de prévention du VIH à action prolongée".
GSK plc est une société biopharmaceutique mondiale. Les segments de la société comprennent les opérations commerciales et la recherche et le développement. Elle développe des médicaments contre le cancer pour les patients, notamment le cancer de l'ovaire, le cancer de l'endomètre et le myélome multiple. Ses domaines de produits comprennent les vaccins, les médicaments spécialisés et la médecine générale. Elle s'attache également à répondre aux besoins thérapeutiques non satisfaits des patients souffrant d'affections respiratoires et inflammatoires. Son portefeuille de vaccins comprend plus de 20 vaccins qui aident à protéger les personnes contre une série de maladies et d'infections, notamment la méningite, le zona et la grippe, entre autres. Ses médicaments spécialisés sont également engagés dans le développement de médicaments pour les maladies respiratoires et le VIH. Ses médicaments généraux comprennent des médicaments inhalés pour l'asthme et les maladies pulmonaires obstructives chroniques, des antibiotiques et des médicaments pour les maladies de la peau. Elle développe des oligonucléotides thérapeutiques pour l'hépatite B chronique et les maladies stéatosiques du foie, ainsi que pour d'autres domaines thérapeutiques en dehors des maladies du foie.
