GSK et Spero publient des résultats positifs sur un antibiotique expérimental
Publié le 21/10/2025 à 10:32
Le taux de succès global était de 58,5% contre 60,2% pour le traitement intra-veineux, avec un profil de tolérance comparable.
Selon Tony Wood, directeur scientifique de GSK, ces données montrent 'qu'un traitement oral peut être aussi efficace qu'un traitement intraveineux pour les cUTI'.
Les résultats seront soumis aux autorités réglementaires américaines au 4? trimestre 2025, en vue d'une demande d'autorisation. En cas d'approbation, le tebipenem HBr deviendrait le premier carbapénème oral disponible aux États-Unis.