GSK et Spero Therapeutics annoncent les résultats positifs d'une étude pivot de phase III évaluant le tebipenem HBr, un antibiotique carbapénème oral expérimental pour le traitement des infections urinaires compliquées (cUTI), dont la pyélonéphrite. L'essai, arrêté prématurément pour efficacité, a démontré la non-infériorité du tebipenem HBr oral (600 mg) face à l'imipénem-cilastatine intraveineux (500 mg).

Le taux de succès global était de 58,5% contre 60,2% pour le traitement intra-veineux, avec un profil de tolérance comparable.

Selon Tony Wood, directeur scientifique de GSK, ces données montrent 'qu'un traitement oral peut être aussi efficace qu'un traitement intraveineux pour les cUTI'.

Les résultats seront soumis aux autorités réglementaires américaines au 4? trimestre 2025, en vue d'une demande d'autorisation. En cas d'approbation, le tebipenem HBr deviendrait le premier carbapénème oral disponible aux États-Unis.