GSK a annoncé que l'Administration nationale des produits médicaux de Chine (NMPA) a approuvé Shingrix pour la prévention du zona chez les adultes âgés de 18 ans et plus qui présentent un risque accru de zona en raison d'une immunodéficience ou d'une immunosuppression causée par une maladie ou un traitement connu.

La Chine compte environ six millions de cas par an pour cette maladie. Aucun autre vaccin contre le zona n'a été approuvé pour cette population en Chine.

Cette approbation élargit la portée du VRZ de GSK, afin d'assurer la protection des patients les plus vulnérables au zona.

Sanjay Gurunathan, vice-président principal, Vaccins et R&D, a déclaré : ' Cette approbation marque une étape cruciale dans l'élargissement de l'accès au VRZ de GSK pour les personnes à risque élevé de contracter ce qui peut être une maladie perturbatrice et dévastatrice'.