GSK : la Chine a approuvé Shingrix pour la prévention du zona
Publié le 14/10/2025 à 09:23
La Chine compte environ six millions de cas par an pour cette maladie. Aucun autre vaccin contre le zona n'a été approuvé pour cette population en Chine.
Cette approbation élargit la portée du VRZ de GSK, afin d'assurer la protection des patients les plus vulnérables au zona.
Sanjay Gurunathan, vice-président principal, Vaccins et R&D, a déclaré : ' Cette approbation marque une étape cruciale dans l'élargissement de l'accès au VRZ de GSK pour les personnes à risque élevé de contracter ce qui peut être une maladie perturbatrice et dévastatrice'.