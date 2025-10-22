GSK plc est une société biopharmaceutique mondiale. Les segments de la société comprennent les opérations commerciales et la recherche et le développement. Elle développe des médicaments contre le cancer pour les patients, notamment le cancer de l'ovaire, le cancer de l'endomètre et le myélome multiple. Ses domaines de produits comprennent les vaccins, les médicaments spécialisés et la médecine générale. Elle s'attache également à répondre aux besoins thérapeutiques non satisfaits des patients souffrant d'affections respiratoires et inflammatoires. Son portefeuille de vaccins comprend plus de 20 vaccins qui aident à protéger les personnes contre une série de maladies et d'infections, notamment la méningite, le zona et la grippe, entre autres. Ses médicaments spécialisés sont également engagés dans le développement de médicaments pour les maladies respiratoires et le VIH. Ses médicaments généraux comprennent des médicaments inhalés pour l'asthme et les maladies pulmonaires obstructives chroniques, des antibiotiques et des médicaments pour les maladies de la peau. Elle développe des oligonucléotides thérapeutiques pour l'hépatite B chronique et les maladies stéatosiques du foie, ainsi que pour d'autres domaines thérapeutiques en dehors des maladies du foie.