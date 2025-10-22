GSK lance une version à faible empreinte carbone de la Ventolin
Publié le 22/10/2025 à 10:52
GSK annonce des résultats positifs de phase III pour la version à faible émission de carbone de son inhalateur-doseur Ventolin (salbutamol). L'étude confirme une équivalence thérapeutique et une sécurité comparable à la version actuelle.
Ce nouvel inhalateur utilise le propulseur HFA-152a, capable de réduire de 92% les émissions de gaz à effet de serre par inhalateur. La société prévoit les dépôts réglementaires en vue d'un lancement dès 2026. Selon Kaivan Khavandi, responsable mondial de la R&D Respiratoire, Immunologie et Inflammation, ce développement représente 'une étape clé vers un inhalateur durable pour les décennies à venir'. Ventolin représente environ 45% de l'empreinte carbone mondiale de GSK. Ce projet s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à concilier innovation thérapeutique et réduction de l'impact environnemental des traitements respiratoires.