GSK négocierait le rachat de Nuvalent pour 9 milliards de dollars
Selon le Financial Times, le laboratoire britannique est en pourparlers afin d'acquérir Nuvalent pour 9 milliards de dollars, ce qui représenterait une prime par rapport à la capitalisation boursière de la société qui est d'environ 7 milliards de dollars.
Les négociations se poursuivent et un accord est espéré au cours de cette semaine selon le média qui cite des sources proches du dossier.
Nuvalent est une société américaine biopharmaceutique au stade clinique dans le domaine de l'oncologie, qui est particulièrement convoitée. Elle dispose actuellement de deux thérapies ciblées en phase III, le Zidesamtinib et le Neladalkib, utilisées pour traiter certaines formes de cancer du poumon non à petites cellules causées par diverses mutations.
GSK plc est le 2e groupe pharmaceutique mondial. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (41,3%) : destinés notamment au traitement de l'infection par le VIH (57% du CA), des maladies respiratoires et des troubles du système immunitaire (28,3%) et des cancers (14,7%) ;
- médicaments OTC et parapharmaceutiques (30,7%) ;
- vaccins (28%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (2,1%), Europe (21%), Etats-Unis (51,6%) et autres (25,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.