GSK obtient deux accélérateurs réglementaires pour son traitement contre la MASH

GSK a annoncé lundi une avancée réglementaire importante pour l'efimosfermin, son traitement expérimental contre la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique, aussi appelée "MASH". Cette maladie correspond à une forme sévère de "foie gras" qui survient souvent chez des patients souffrant d'obésité, de diabète de type 2 ou de troubles métaboliques, et peut évoluer vers une cirrhose, une insuffisance hépatique ou un cancer du foie.

Le médicament a reçu la désignation de "breakthrough therapy" de la Food and Drug Administration américaine, ainsi que le statut "Priority Medicines" de l'Agence européenne des médicaments. Ces deux statuts ne signifient pas que le traitement est déjà approuvé, mais permettent d'accélérer son développement et son examen réglementaire, car les premières données cliniques suggèrent un bénéfice potentiel important.



L'efimosfermin s'administre par injection sous-cutanée une fois par mois. Les données de phase II, obtenues chez des patients atteints de MASH avec une cicatrisation déjà avancée du foie, ont montré une amélioration de cette fibrose et une disparition des signes de MASH chez certains patients après 48 semaines de traitement, par rapport au placebo. GSK précise que le traitement a été globalement bien toléré.



L'efimosfermin est désormais évalué dans des essais de phase III, plus larges, dont les résultats sont attendus en 2028. Pour GSK, l'enjeu est de confirmer ces premiers résultats alors que les maladies métaboliques du foie progressent avec l'obésité et le diabète.



L'action GSK n'a pas réellement réagi à l'annonce à la Bourse de Londres lundi, clôturant proche de l'équilibre, en repli de 0,2%. Le titre conserve toutefois une nette avance sur un an, avec une progression d'environ 44%.