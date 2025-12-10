GSK obtient le statut de médicament orphelin dans le cancer du poumon à petites cellules aux USA

GSK a annoncé mercredi que l'agence américaine des médicaments (FDA) avait accordé la désignation de médicament orphelin à son immunothérapie expérimentale GSK'227 dans le traitement de certains types de cancer du poumon à petites cellules.



Le groupe pharmaceutique britannique explique que cette décision fait suite à l'obtention de données précliniques de phase 1 encourageantes chez des patients atteints d'une forme étendue de la maladie.



GSK souligne qu'aux Etats-Unis, le cancer du poumon à petites cellules (SCLC) concerne environ 13% de tous les cancers du poumon, avec quelque 29 500 personnes appelées à être diagnostiquées cette année.



Parmi les patients atteints de SCLC, 70% présentent une maladie à un stade avancé, ce qui signifie que le cancer s'est propagé dans un ou les deux poumons et/ou vers d'autres parties du corps, une forme de cancer bronchique très agressive et difficile à traiter, avec peu d'options thérapeutiques, avec un taux de survie à cinq ans qui ne dépasse pas 3%.



Le laboratoire précise que la majorité des patients atteints de SCLC à un stade avancé tendent à rechuter après un traitement initial, comme le montre la survie médiane globale d'environ huit mois obtenue avec les traitements standard dans les formes récidivantes.



Dans son communiqué, GSK rappelle que le GSK'227, dont le nom scientifique est "risvutatug rezetecan" a récemment reçu la désignation de médicament orphelin de la part de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour le traitement du carcinome neuroendocrine pulmonaire, une catégorie de cancers qui inclut le SCLC.



L'obtention du statut de médicament orphelin de la part de la FDA, qui ne concerne que des pathologies touchant moins de 200 000 personnes aux Etats-Unis, permet d'accélérer le développement, l'approbation et la commercialisation d'un agent thérapeutique.



GSK a obtenu les droits exclusifs mondiaux sur la molécule auprès de Hansoh Pharma, qui pourra de son côté le commercialiser en Chine, à Hong Kong, à Taiwan et à Macao.



