GSK recule après une analyse pourtant positive d'UBS

GlaxoSmithKline évolue en repli à la Bourse de Londres (-1,11%, à 1 962 pence). Dans une note, UBS réagit à l'annonce, il y a un peu moins d'une semaine, de l'acquisition de Nuvalent pour un montant de 9,4 milliards de dollars, après la prise en compte de la trésorerie récupérée lors de l'opération.

Pour la banque suisse, cette valeur d'acquisition semble justifiée, d'autant que les analystes ont décelé une valeur supplémentaire issue des synergies potentielles ailleurs dans le portefeuille (par exemple, l'infrastructure de lancement pour le traitement du cancer du poumon ciblant B7-H3, une protéine), ainsi qu'une part de valeur liée à la plateforme technologique.



Les analystes estiment que les bénéfices en termes de valeur dépassent les simples bénéfices futurs générés par les actifs de Nuvalent. Il y aura probablement un avantage à mettre en place une infrastructure commerciale dédiée au cancer du poumon, ce qui pourrait profiter à d'autres actifs futurs.



La recommandation d'UBS reste toutefois à neutre, avec une cible de cours de 1 940 pence.