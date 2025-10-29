GSK relève ses prévisions après un solide T3, le titre grimpe

GSK a enregistré un résultat net de 2,01 milliards de livres sterling au troisième trimestre 2025, contre une perte de 58 millions un an plus tôt, bénéficiant notamment d'une base de comparaison favorable liée à la charge juridique exceptionnelle de 1,8 milliard de livres passée au T3 2024 dans le dossier Zantac.



Le bénéfice par action (BPA) ajusté a progressé de 14% sur un an, atteignant 55,0 pence, contre 49,7 pence un an plus tôt. En données publiées, le BPA ressort à 49,9 pence, contre -1,4 pence au T3 2024.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 8% à taux de change constants (CER) pour atteindre 8,55 milliards de livres sterling, porté par la croissance de Specialty Medicines (+16%) et une contribution positive de Vaccines (+2%) et General Medicines (+4%).



L'EBIT opérationnel ajusté a progressé de 11%, à 2,99 milliards de livres sterling, soit une marge de 34,9%, en hausse de 0,9 point. En données publiées, l'EBIT a dépassé les 2,59 milliards de livres, soit une marge de 30,3%, à comparer à 2,2% un an plus tôt.



Le free cash flow a atteint 1,25 milliard de livres, en légère baisse de 6% sur un an, impacté par des investissements plus élevés dans les actifs incorporels.



'GSK poursuit sur sa lancée avec un nouveau trimestre de solide performance, permettant de relever nos perspectives 2025 et de nous positionner favorablement pour 2026. Nous avons également réalisé des avancées importantes en R&D avec quatre approbations majeures cette année', a commenté Emma Walmsley, Directrice Générale.



Fort de ces résultats, GSK a relevé sa guidance 2025 à taux de change constants :





Croissance du chiffre d'affaires désormais attendue entre 6% et 7% (contre 3% à 5% auparavant)

Croissance du résultat opérationnel ajusté entre 9% et 11% (contre 6% à 8%)

Croissance du BPA ajusté entre 10% et 12% (contre 6% à 8%).



Abhishek Raval, chargé du dossier chez AlphaValue, indique que 'globalement, GSK continue de dépasser les attentes avec ses résultats trimestriels'.



'Il est peut-être temps désormais de reconnaître son efficacité opérationnelle et de croire en l'objectif de la direction d'atteindre 40 milliards de livres sterling de chiffre d'affaires d'ici 2031, malgré l'expiration de brevets clés sur le VIH à la fin de cette décennie', ajoute-t-il.



Il indique aussi que le nouveau CEO entrant, Luke Miels, dont le parcours solide au sein de grandes entreprises pharmaceutiques contraste avec l'expérience de la CEO actuelle dans les secteurs de la santé grand public et de la beauté, devrait aider GSK à regagner la confiance des marchés.



Le titre gagne plus de 3,5% à Londres après cette publication.