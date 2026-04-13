GSK résiste grâce à une note positive de Jefferies et à des données sur le Mo-Rez

Dans une étude sur GSK (-0,21%, à 2 171,50 pence), Jefferies se montre toujours particulièrement positif sur l'action du laboratoire britannique et a relevé son objectif de cours de 2 450 à 2 500 pence, tout en maintenant une recommandation à l'achat.

Les analystes commencent par rappeler que depuis leur relance l'année dernière, l'action a bénéficié d'une revalorisation impressionnante, mais qu'elle affiche toujours une décote de 20%, principalement en raison d'un manque de visibilité perçu sur la capacité de remplacement du chiffre d'affaires de ViiV Healthcare. Cette entité, détenue à 78,3% par GSK et à 21,7% par le Japonais Shionogi, est dédiée au traitement et à la prévention du VIH et va faire face à l'expiration de certains brevets importants autour de 2027-2028.



La visibilité pourrait cependant s'améliorer cette année avec la journée investisseurs programmée en juin. Elle devrait permettre de réduire davantage la décote du titre. Jefferies mise également sur le portefeuille en oncologie du laboratoire, où les données incrémentales publiées ce week-end sont encourageantes.



Hier, GSK a dévoilé des résultats positifs issus d'un essai de phase 1 portant sur le Mocertatug Rezetecan (ou Mo-Rez). Ce produit a atteint des taux de réponse objective confirmée de 62% dans le cancer de l'ovaire résistant au platine et de 67% dans le cancer de l'endomètre récidivant ou avancé.



Outre ce traitement prometteur, Jefferies pense que le portefeuille précoce du laboratoire représente des opportunités de pipeline largement sous-appréciées. Leur plein potentiel sera révélé avec le temps, pouvant représenter une opportunité combinée significative de 2 à 4 milliards de livres sterling. Les analystes pensent également que le Jemperli dispose d'un potentiel de croissance supplémentaire dans le cancer colorectal.