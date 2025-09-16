GSK annonce qu'il présentera plus de 60 travaux de recherche au congrès européen de pneumologie (ERS) à Amsterdam, du 27 septembre au 1er octobre 2025.
Les données mettront en avant le depemokimab, un anticorps expérimental, testé chez des patients asthmatiques sévères, notamment ceux souffrant aussi de polypose nasale chronique. L'objectif est d'aller au-delà du simple contrôle des symptômes, jusqu'à une possible rémission clinique.
Des résultats seront aussi présentés sur le mepolizumab, déjà utilisé dans plusieurs maladies, avec de nouvelles analyses chez les patients BPCO, comparées à d'autres traitements biologiques.
Enfin, GSK partagera des avancées sur ses traitements inhalés, ainsi que sur son vaccin contre le virus respiratoire syncytial (RSV), étudié chez les adultes jeunes à risque.
16/09/2025
