GSK va réaliser un investissement de 30 Mds$ aux États-Unis

GSK a annoncé son intention d'investir 30 milliards de dollars aux États-Unis dans la recherche et le développement et l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement au cours des cinq prochaines années.



Cela comprend un nouvel investissement de 1,2 milliard de dollars dans des installations de fabrication de pointe, l'IA et les technologies numériques avancées. Cela permettre de fournir de nouvelles usines et des laboratoires biopharmaceutiques de nouvelle génération aux États-Unis.



L'investissement de 1,2 milliard de dollars comprend la construction d'une nouvelle usine de produits biologiques à Upper Merion, en Pennsylvanie, afin de fournir de nouveaux médicaments susceptibles d'être de premier ordre pour les maladies respiratoires (BPCO, asthme) et le cancer (tumeurs hématologiques, gynécologiques, pulmonaires et autres tumeurs solides) et une nouvelles capacités d'IA et de technologie numérique avancée dans les 5 sites de fabrication existants de GSK dans 4 États (Pennsylvanie, Caroline du Nord, Maryland et Montana).



Emma Walmsley, PDG de GSK, a déclaré : ' Ici, au Royaume-Uni, nous continuons d'investir dans une base manufacturière importante et plus de 1,5 milliard de livres sterling en R-D chaque année. Aujourd'hui, nous nous engageons à investir au moins 30 milliards de dollars aux États-Unis au cours des 5 prochaines années, renforçant ainsi la R&D et la chaîne d'approvisionnement déjà solides que nous avons dans le pays'.