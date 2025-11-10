La société biopharmaceutique américaine AN2 Therapeutics a annoncé lundi avoir conclu un accord de collaboration avec le laboratoire britannique GSK en vue de développer de nouveaux traitements contre la tuberculose.
Basée à Menlo Park (Californie), non loin du siège social de Meta Platforms, AN2 est à l'origine d'une plateforme chimique basée sur le bore, un matériau dont l'entreprise étudie les implications possibles dans le traitement de la maladie de Chagas, une infection parasitaire, de la mélioïdose et des mycobactéries non tuberculeuses (MNT), mais aussi en oncologie.
Dans le cadre de cette coopération, la Fondation Gates a accepté de financer les activités d'AN2 pour un troisième exercice consécutif.
La tuberculose, toujours présente dans des pays représentant plus d'un quart de la population mondiale, cause encore plus de 1,25 million de décès chaque année, à en croire les données des CDC.
GSK plc est une société biopharmaceutique mondiale. Les segments de la société comprennent les opérations commerciales et la recherche et le développement. Elle développe des médicaments contre le cancer pour les patients, notamment le cancer de l'ovaire, le cancer de l'endomètre et le myélome multiple. Ses domaines de produits comprennent les vaccins, les médicaments spécialisés et la médecine générale. Elle s'attache également à répondre aux besoins thérapeutiques non satisfaits des patients souffrant d'affections respiratoires et inflammatoires. Son portefeuille de vaccins comprend plus de 20 vaccins qui aident à protéger les personnes contre une série de maladies et d'infections, notamment la méningite, le zona et la grippe, entre autres. Ses médicaments spécialisés sont également engagés dans le développement de médicaments pour les maladies respiratoires et le VIH. Ses médicaments généraux comprennent des médicaments inhalés pour l'asthme et les maladies pulmonaires obstructives chroniques, des antibiotiques et des médicaments pour les maladies de la peau. Elle développe des oligonucléotides thérapeutiques pour l'hépatite B chronique et les maladies stéatosiques du foie, ainsi que pour d'autres domaines thérapeutiques en dehors des maladies du foie.
