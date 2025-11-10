La société biopharmaceutique américaine AN2 Therapeutics a annoncé lundi avoir conclu un accord de collaboration avec le laboratoire britannique GSK en vue de développer de nouveaux traitements contre la tuberculose.

Basée à Menlo Park (Californie), non loin du siège social de Meta Platforms, AN2 est à l'origine d'une plateforme chimique basée sur le bore, un matériau dont l'entreprise étudie les implications possibles dans le traitement de la maladie de Chagas, une infection parasitaire, de la mélioïdose et des mycobactéries non tuberculeuses (MNT), mais aussi en oncologie.

Dans le cadre de cette coopération, la Fondation Gates a accepté de financer les activités d'AN2 pour un troisième exercice consécutif.

La tuberculose, toujours présente dans des pays représentant plus d'un quart de la population mondiale, cause encore plus de 1,25 million de décès chaque année, à en croire les données des CDC.