GTT : Berenberg dégrade à 'conserver'

Publié le 06/08/2025 à 11:40 Zonebourse.com

Berenberg a annoncé mercredi avoir dégradé de 'achat' à 'conserver' son conseil sur le titre GTT, avec un objectif de cours inchangé de 180 euros, expliquant s'attendre à ce que les marges bénéficiaires du groupe d'ingénierie français plafonnent au moment où ses prises de commandes ralentissent.



Alors que le cours de Bourse du spécialiste des systèmes de transport des gaz liquéfiés a grimpé de plus de 30% cette année, l'analyste se dit convaincu de la solidité des performances de l'entreprise, mais juge aussi le profil risque/rendement du titre mieux équilibré.



L'intermédiaire financier ajoute aussi anticiper des reports de commandes au cours du second semestre en raison de l'hésitation des donneurs d'ordres à trop s'engager dans le contexte d'incertitude économique actuel.



Berenberg indique enfin prévoir une stabilisation des marges du groupe avec le décollage des activités non-stratégiques suite à l'acquisition de Danelec, alors que le titre s'échange actuellement en ligne sur la base de ratios de Valeur d'entreprise/Ebitda et de rendement du dividende en ligne avec leurs moyennes de long terme.