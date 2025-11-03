GTT relève ses objectifs et séduit, pendant que Ryanair rehausse les siens, mais sans en profiter. Le secteur automobile profite d'une détente dans le dossier Nexperia. Plusieurs recommandations d'analystes font décoller ou reculer des dossiers.

Actions en hausse

A2A (+6%) : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 2,55 EUR à 3,25 EUR.

GTT (+5%) : le groupe français a relevé ses objectifs 2025, après la bonne performance de son activité principale et l'intégration de Danelec. Portzamparc maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 179,10 à 188 EUR.

Nokia (+4%) : Baptista Research passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 8,20 USD à 6,30 USD pour le titre coté aux USA.

Renault (+3,5%) : le constructeur a signé un accord qui permet de faire entrer le chinois Geely à hauteur de 26,4% du capital de sa filiale brésilienne. D'autre part, la tension a l'air de décroître autour du fournisseur Nexperia, qui fait l'objet d'un bras de fer entre Pékin et La Haye et pénalise toute la filière automobile.

Mercedes (+3%) : plusieurs courants porteurs profitent au titre. D'abord, l'affaire Nexperia précitée. Ensuite, Mercedes a annoncé un programme de rachat d'actions de 2 MdsEUR. Enfin, DZ Bank est passé ce matin de conserver à acheter en visant 64 EUR.

Kion (+3%) : Landesbank Baden-Württemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 55 à 70 EUR.

Actions en baisse

Academedia (-4%) : le Suédois, qui opère dans les solutions éducatives, a publié des résultats fraîchement accueillis ce matin. Le management a fixé de nouveaux standards financiers pour les objectifs et le dividende.

FLSmidth (-3%) : Nordea a abaissé sa recommandation d'acheter à conserver ce matin sur le fournisseur danois d'équipements et de services pour les industries du ciment et des minéraux.

Vodafone (-2,5%) : UBS passe de neutre à vendre avec un objectif de cours de 80 GBX, inférieur au niveau du jour (90 GBX).

Eramet (-2,5%) : le titre poursuit la correction entamée la semaine dernière après ses trimestriels. La semaine dernière, plusieurs analystes ont révisé en baisse leurs projections.

Ryanair (-1,5%) : le marché réserve un accueil timide aux résultats du premier semestre et fait peu de cas du relèvement des prévisions de trafic. Les analystes se disent toutefois satisfaits des chiffres. L'action a déjà gagné 35% cette année, soit près de trois fois plus que la moyenne européenne, ce qui explique l'exigence des investisseurs.