Actions en hausse
A2A (+6%) : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 2,55 EUR à 3,25 EUR.
GTT (+5%) : le groupe français a relevé ses objectifs 2025, après la bonne performance de son activité principale et l'intégration de Danelec. Portzamparc maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 179,10 à 188 EUR.
Nokia (+4%) : Baptista Research passe de conserver à acheter avec un objectif de cours réduit de 8,20 USD à 6,30 USD pour le titre coté aux USA.
Renault (+3,5%) : le constructeur a signé un accord qui permet de faire entrer le chinois Geely à hauteur de 26,4% du capital de sa filiale brésilienne. D'autre part, la tension a l'air de décroître autour du fournisseur Nexperia, qui fait l'objet d'un bras de fer entre Pékin et La Haye et pénalise toute la filière automobile.
Mercedes (+3%) : plusieurs courants porteurs profitent au titre. D'abord, l'affaire Nexperia précitée. Ensuite, Mercedes a annoncé un programme de rachat d'actions de 2 MdsEUR. Enfin, DZ Bank est passé ce matin de conserver à acheter en visant 64 EUR.
Kion (+3%) : Landesbank Baden-Württemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 55 à 70 EUR.
Actions en baisse
Academedia (-4%) : le Suédois, qui opère dans les solutions éducatives, a publié des résultats fraîchement accueillis ce matin. Le management a fixé de nouveaux standards financiers pour les objectifs et le dividende.
FLSmidth (-3%) : Nordea a abaissé sa recommandation d'acheter à conserver ce matin sur le fournisseur danois d'équipements et de services pour les industries du ciment et des minéraux.
Vodafone (-2,5%) : UBS passe de neutre à vendre avec un objectif de cours de 80 GBX, inférieur au niveau du jour (90 GBX).
Eramet (-2,5%) : le titre poursuit la correction entamée la semaine dernière après ses trimestriels. La semaine dernière, plusieurs analystes ont révisé en baisse leurs projections.
Ryanair (-1,5%) : le marché réserve un accueil timide aux résultats du premier semestre et fait peu de cas du relèvement des prévisions de trafic. Les analystes se disent toutefois satisfaits des chiffres. L'action a déjà gagné 35% cette année, soit près de trois fois plus que la moyenne européenne, ce qui explique l'exigence des investisseurs.