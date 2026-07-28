GTT Communications et HPE renforcent leur partenariat
GTT Communications annonce le renforcement de son partenariat mondial avec HPE (Hewlett Packard Enterprise), élargissant ainsi son portefeuille de services managés afin de simplifier la complexité croissante des réseaux d'entreprise.
La combinaison de la plateforme GTT Envision avec des solutions LAN/WLAN managées, fournies via HPE Aruba Central, permet aux entreprises de connecter de manière simple et sécurisée les utilisateurs, les machines et les applications dans des environnements variés.
Les deux groupes informatiques collaborent depuis plus d'une décennie afin de fournir des services managés SD-WAN sécurisés et évolutifs grâce à la solution HPE Networking EdgeConnect SD-WAN, un partenariat qui s'étend désormais à HPE Networking SSE.
Cette évolution permet à GTT d'enrichir son portefeuille GTT Secure Connect avec une solution SASE entièrement managée provenant d'un fournisseur unique, reposant sur le réseau mondial Tier 1 de GTT et intégrant le SD-WAN et la sécurité cloud de HPE au sein d'une architecture Zero Trust.
Selon GTT et HPE, cette approche permet d'éviter la multiplicité des fournisseurs, de simplifier les opérations, d'améliorer les performances des applications dans les environnements hybrides et multicloud, et d'offrir des capacités de sécurité Zero Trust.
Hewlett Packard Enterprise Company est spécialisé dans le développement de solutions et de services informatiques à destination des entreprises. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement et intégration de solutions technologiques (87,5%) : développement de serveurs et de solutions de gestion des serveurs, prestations de services technologiques, prestations de conseil, de maintenance, de mise en oeuvre d'infrastructures et de support technique, développement de solutions et de systèmes de stockage convergent de données, vente de systèmes réseaux et développement de solutions de gestion et de sécurisation des réseaux ;
- prestations de services financiers (10,2%) : notamment prestations de financement de la transformation numérique des entreprises ;
- autres (2,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (39,1%), Amériques (7,1%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (33,6%), Japon et Asie-Pacifique (20,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.