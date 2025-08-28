GTT : contrat pour le système Sloshield avec Hudong-Zhonghua

GTT fait part de la signature par sa filiale Ascenz Marorka d'un contrat avec Hudong-Zhonghua Shipbuilding pour équiper 24 méthaniers avec Sloshield, sa solution avancée de détection et de réduction des risques de sloshing dans les cuves de transport de GNL.



'Grâce à un suivi en temps réel et à une analyse prédictive, ce système aide les armateurs à préserver l'intégrité de la cargaison, limiter les contraintes structurelles et optimiser la sécurité opérationnelle', explique le groupe d'ingénierie.



GTT ajoute que ce contrat reflète la force de son offre intégrée, 'alliant les solutions numériques développées par Ascenz Marorka, au sein de son pôle digital, et son expertise historique dans la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques'.