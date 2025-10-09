GTT annonce avoir reçu, au cours du quatrième trimestre 2025, une commande de son partenaire le chantier naval Hanwha Ocean pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier pour le compte d'un armateur basé en Amérique du Nord.
Le navire sera équipé de cuves cryogéniques conçues par GTT pour le transport de gaz naturel liquéfié (GNL), offrant une capacité totale de 174 000 m³. Ces cuves intégreront le système de confinement à membranes NO96 L03+, une technologie développée par GTT.
La livraison du navire est prévue au deuxième trimestre 2028, indique la société.
Gaztransport & Technigaz est le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Le CA 2024 par source de revenus se répartit comme suit :
- perception de redevances (94,6%) : revenus issus de la construction des méthaniers (93,5% du CA 2024), des navires propulsés au GNL (5,2%), des unités flottantes de production, de stockage et déchargement du GNL (1%) et des réservoirs terrestres de stockage du GNL (0,3%);
- ventes de services (3,6%) : services d'ingénierie, de conseil, de formation, d'assistance à la maintenance et de réalisation d'études techniques ;
- ventes d'hydrogène (1,8%).
