GTT a annoncé mardi soir avoir reçu une nouvelle commande de la part de son partenaire de longue date Samsung Heavy Industries portant sur la conception des cuves d'une unité flottante de gaz naturel liquéfié devant être déployée en Afrique.
Aux termes de l'accord, la société d'ingénierie française a été chargée par le chantier naval sud-coréen de concevoir le système de confinement à membranes cryogéniques des cuves de stockage de GNL offrant une capacité totale de 238.700 m3. Les cuves de l'installation seront également équipées de sa technologie de revêtement 'Mark III'.
'Ce projet illustre le rôle central de GTT dans le développement d'unités flottantes de liquéfaction de GNL d'envergure sur de nouveaux marchés', a commenté le groupe dans un communiqué.
Publié le 10/09/2025 à 09:56
