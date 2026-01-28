GTT reçoit une commande de Hanwha Ocean pour la conception des cuves 2 nouveaux méthaniers

La société indique avoir reçu, au début de l'année 2026, une commande du chantier naval Hanwha Ocean pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers.

Dans le cadre de cette commande, GTT concevra les cuves cryogéniques des deux méthaniers, chacun offrant une capacité de 174 000 m³. Les cuves seront équipées du système de confinement à membranes NO96 Super+, développé par GTT.



La livraison des navires est prévue entre le premier et le deuxième trimestres 2029, précise la société.