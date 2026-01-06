GTT annonce avoir reçu une commande du chantier naval Hanwha Ocean pour la conception des cuves de sept nouveaux méthaniers pour le compte d'un armateur européen.

GTT concevra les cuves cryogéniques des navires, qui offriront chacun une capacité totale de 174 000 m³ et seront équipés du système de confinement à membranes NO96 Super+ développé par GTT.

La livraison des navires est prévue entre 2028 et 2029.