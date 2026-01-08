GTT annonce avoir reçu une commande du chantier naval Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers pour le compte de l'armateur Purus.

GTT sera responsable de la conception des cuves cryogéniques des deux navires, qui offriront chacun une capacité totale de 174 000 m³ et intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT.

La livraison des navires est prévue entre 2028 et 2029, rapporte la société.