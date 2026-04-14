GTT reçoit une commande pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier

GTT annonce avoir reçu une commande du chantier naval Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier pour le compte d'un armateur asiatique.

La société concevra les cuves cryogéniques du navire qui offrira une capacité totale de 174 000 m3. Les cuves seront équipées du système de confinement à membranes Mark III Flex, développé par GTT.



La livraison du navire est prévue en 2029, indique l'entreprise.



Le titre GTT a cédé 0,5% aujourd'hui mais affiche toujours une progression de l'ordre de 29% depuis le début de l'année.