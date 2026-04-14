La société concevra les cuves cryogéniques du navire qui offrira une capacité totale de 174 000 m3. Les cuves seront équipées du système de confinement à membranes Mark III Flex, développé par GTT.

La livraison du navire est prévue en 2029, indique l'entreprise.

Le titre GTT a cédé 0,5% aujourd'hui mais affiche toujours une progression de l'ordre de 29% depuis le début de l'année.