GTT annonce avoir reçu, au cours du troisième trimestre 2025, une commande de son partenaire, le chantier naval Hanwha Ocean, pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier pour le compte d'un armateur basé en Amérique du Nord.
Dans le cadre de cette commande, GTT concevra les cuves du navire, qui offriront une capacité totale de 174 000 m3. Les cuves seront équipées du système de confinement à membranes NO96 L03+ développé par GTT.
La livraison du navire est prévue au premier trimestre 2028.
Gaztransport & Technigaz est le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Le CA 2024 par source de revenus se répartit comme suit :
- perception de redevances (94,6%) : revenus issus de la construction des méthaniers (93,5% du CA 2024), des navires propulsés au GNL (5,2%), des unités flottantes de production, de stockage et déchargement du GNL (1%) et des réservoirs terrestres de stockage du GNL (0,3%);
- ventes de services (3,6%) : services d'ingénierie, de conseil, de formation, d'assistance à la maintenance et de réalisation d'études techniques ;
- ventes d'hydrogène (1,8%).
