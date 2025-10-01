GTT annonce avoir reçu, au cours du troisième trimestre 2025, une commande de son partenaire, le chantier naval Hanwha Ocean, pour la conception des cuves d'un nouveau méthanier pour le compte d'un armateur basé en Amérique du Nord.

Dans le cadre de cette commande, GTT concevra les cuves du navire, qui offriront une capacité totale de 174 000 m3. Les cuves seront équipées du système de confinement à membranes NO96 L03+ développé par GTT.

La livraison du navire est prévue au premier trimestre 2028.