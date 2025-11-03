Tenant compte de la bonne performance de son activité principale, ainsi que de l'intégration de Danelec, GTT annonce revoir à la hausse ses objectifs pour 2025, visant désormais un chiffre d'affaires de 790 à 820 millions d'euros (et non plus de 750 à 800 MEUR).
Le groupe d'ingénierie table aussi sur un EBITDA dans une fourchette de 530 à 550 MEUR (contre 490 à 540 MEUR précédemment), et vise la distribution, au titre de 2025, d'un dividende correspondant à un taux minimum de 80% du résultat net consolidé.
Le spécialiste du confinement à membrane pour le GNL affiche un chiffre d'affaires en progression de 29% au titre des neuf premiers mois de 2025 (+27,6% à périmètre constant) à 599,6 MEUR, porté par l'augmentation du nombre de méthaniers en construction.
Au 30 septembre, le carnet de commandes, hors GNL carburant, s'établit à 295 unités, dont 267 méthaniers, 22 éthaniers, 3 FSRU (unités flottantes de stockage et de regazéification) et 3 FLNG (unités flottantes de production, liquéfaction, stockage et transfert de GNL).
Gaztransport & Technigaz est le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Le CA 2024 par source de revenus se répartit comme suit :
- perception de redevances (94,6%) : revenus issus de la construction des méthaniers (93,5% du CA 2024), des navires propulsés au GNL (5,2%), des unités flottantes de production, de stockage et déchargement du GNL (1%) et des réservoirs terrestres de stockage du GNL (0,3%);
- ventes de services (3,6%) : services d'ingénierie, de conseil, de formation, d'assistance à la maintenance et de réalisation d'études techniques ;
- ventes d'hydrogène (1,8%).
