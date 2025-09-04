GTT remporte une nouvelle commande auprès de Hanwha Ocean

GTT indique avoir reçu, au cours du troisième trimestre 2025, une nouvelle commande de la part du chantier naval coréen Hanwha Ocean pour concevoir les cuves de deux nouveaux méthaniers pour le compte de l'armateur Hanwha Shipping, une entité affiliée au groupe Hanwha et basée aux Etats-Unis.



La société d'ingénierie concevra les cuves cryogéniques des deux méthaniers, qui offriront chacun une capacité totale de 174 000 m3 et intégreront son système de confinement à membranes NO96 L03+1. La livraison des navires est prévue au premier trimestre 2028.



Avec ce nouveau contrat, GTT explique 'poursuivre sa contribution à la chaîne de valeur du GNL en Amérique du Nord, en mettant ses technologies de pointe au service de ses partenaires chantiers et armateurs, pour répondre aux exigences d'un marché en rapide évolution'.