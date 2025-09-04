GTT indique avoir reçu, au cours du troisième trimestre 2025, une nouvelle commande de la part du chantier naval coréen Hanwha Ocean pour concevoir les cuves de deux nouveaux méthaniers pour le compte de l'armateur Hanwha Shipping, une entité affiliée au groupe Hanwha et basée aux Etats-Unis.
La société d'ingénierie concevra les cuves cryogéniques des deux méthaniers, qui offriront chacun une capacité totale de 174 000 m3 et intégreront son système de confinement à membranes NO96 L03+1. La livraison des navires est prévue au premier trimestre 2028.
Avec ce nouveau contrat, GTT explique 'poursuivre sa contribution à la chaîne de valeur du GNL en Amérique du Nord, en mettant ses technologies de pointe au service de ses partenaires chantiers et armateurs, pour répondre aux exigences d'un marché en rapide évolution'.
Gaztransport & Technigaz est le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Le CA 2024 par source de revenus se répartit comme suit :
- perception de redevances (94,6%) : revenus issus de la construction des méthaniers (93,5% du CA 2024), des navires propulsés au GNL (5,2%), des unités flottantes de production, de stockage et déchargement du GNL (1%) et des réservoirs terrestres de stockage du GNL (0,3%);
- ventes de services (3,6%) : services d'ingénierie, de conseil, de formation, d'assistance à la maintenance et de réalisation d'études techniques ;
- ventes d'hydrogène (1,8%).